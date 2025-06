Krpálek je na MS bez medaile. Skončil sedmý, soupeř mu nastavil „pazoury“

Doufal v odvetné tažení, na světovém šampionátu v Budapešti však Lukáš Krpálek nasbíral jen další motivaci pro příště. Ocitnul se v drsném turnaji, v každém zápase musel odrážet kritické situace. A nakonec dvakrát padl proti soupeřům, kteří drží jeho kryptonit.

„Samozřejmě, zklamání tam je. Vždycky, když není medaile, zamrzí to,“ řekl Krpálek Radiožurnálu Sport.

Ve čtvrtfinále proti němu stál obhájce titulu Kim Min-čong, podsaditý špalík, který v zemi sedí jako pařez. Krpálek s ním jednou padl na juko, nejméně bodovaný chvat. V závěru útočil, ale reakci už nestihnul.

„Věřím, že nechybělo tolik. Cítil jsem se dobře. Projít přes jeho pazoury, jeho dominantní kumikatu, nebylo jednoduché. Tenhle zápas mě bude mrzet,“ hodnotil Krpálek.

Proti Kimovi Krpálek prohrál čtvrtý z pěti vzájemných zápasů. V roce 2019 s ním sice vyhrál důležitý zápas v semifinále na mistrovství světa v Tokiu, kde svou misi dotáhl až k titulu šampiona těžké váhy. Od té doby však s ním už na MS třikrát prohrál. V roce 2022 v Taškentu ve třetím kole, vloni v Abú Zabí v semifinále a letos ve čtvrtfinále.

V opravách Krpálek po šesti letech potkal Kokauriho, s nímž měl zatím vyrovnanou bilanci, během tréninkových kempů ho ale soupeř pořádně trápil. Ázerbájdžánec okontroval nepovedený útok a na zemi Krpálka udržel na ippon. Pro Krpálka to byla unikátní porážka, protože boj na zemi, takzvaná ne-waza, je jeho doménou.

„Kokauri mě tam načapal. Udělal to, co dělá celý den. Člověka navede na zem, chytne ho do držení a udrží. Trošku jsem doufal, že se z toho dostanu. S takovým soupeřem se dá jít na kondici. Udělal to dobře,“ řekl Krpálek. „Celý den jsem se cítil skvěle. Ale všechno jsou to extrémně těžké zápasy. Jednou vyhraje ten, jednou ten. Dneska jsem to byl já, kdo prohrál.“

V ne-waza se Krpálek v Budapešti dostal z potíží v zápase třetího kola. S Uzbekem Ališerem Jusupovovem prohrával 0:2 na juko, ale pak ho udržel na zemi. V úvodním zápase stál proti Belgičanovi Yvesi Ndaovi s dvěma tresty šidó. Zápas však brzy ukončil technikou ouchi gari, když soupeře zahákl pravou nohou, nedbal na jeho odpor a dotlačil ho na záda.

Krpálek tak skončil letos poprvé bez umístění na stupních vítězů. Sezonu zahájil stříbrem na Grand Prix v Linci, na dubnovém evropském šampionátu v Podgorici vybojoval bronz.

„Může to být motivace do dalších závodů. Nicméně je to mistrovství světa, přidat šestou medaili by bylo rozhodně krásný. Bohužel se to nepovedlo, jdeme dál. Budeme se muset připravit na další závody,“ uvedl Krpálek.

Český tým tak jede z šampionátu z Budapešti bez medaile. Krpálek sedmým místem vyrovnal dosavadní nejlepší výkon Adama Kopeckého z váhy do 90 kilogramů.