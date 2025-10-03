Volební den: Co strany slibují sportu? Motivace dobrovolníků i zlepšení infrastruktury
Je tu volební den a končí další kampaň, v níž téma sportu tak trochu zaniklo. Přesto, že jde o klíčovou věc pro rozvoj mládeže, zdraví populace s obrovskými důsledky pro stabilitu důchodového systému. Česká unie sportu (ČUS) před volbami oslovila osm politických uskupení s nadějí dostat se do Poslanecké sněmovny. Reakce jsou řazeny podle čísel politických stran. Odpovědi nezaslaly Stačilo, Motoristé, Přísaha, a SPD.
SPOLU
(redakčně zkráceno)
Pro nové volební období má koalice SPOLU v oblasti financování sportu čtyři klíčové programové body: Politický (ne legislativní!!!) závazek, že během čtyřletého volebního období postupně zvýšíme financování sportu a dalších pohybových aktivit ze strany státu na hodnotu cca 1 % výdajů státního rozpočtu shodně s kulturou. Princip „ve zdravém těle zdravý duch“. Legislativně i exekutivně nastavíme nové moderní prvky vícezdrojového financování sportu i mimo státní rozpočet a municipální rozpočty, např. zakomponování CSR principů (principů společenské odpovědnosti) do pravidel zadávání veřejných zakázek, rozvolnění pravidel pro komerční vysílání ČT Sport apod. Provedeme zásadní antibyrokratické obsahově věcné i procesní uživatelsky přívětivé změny v dotačních titulech do sportu a pohybu. U klíčových neinvestičních dotačních programů nezbytných pro každodenní sport (Můj klub a Svazy) změníme dosavadní pro žadatele právně složité a pro Národní sportovní agenturu kapacitně náročné a časově dlouhé dotační financování na příspěvkové financování (s funkčním, datově přesným a objektivním Portálem sportu + se silnými pojistkami proti „podnikání s dotacemi“).
PIRÁTI
Prioritou je pro nás podpora mládežnického sportu. U dětí a mladistvých musíme vytvořit návyky a předpoklady pro jejich aktivní přístup ke sportu, případně jiné formy aktivního trávení volného času. Mládežnický sport nemůže být jen pro děti z majetnějších rodin, proto chceme řešit systémové nastavení a vyšší transparentnost dotační podpory pro sportovní kluby. Na celostátní úrovni bychom chtěli nastavit systém podpory, který bude vyžadovat aktivní přístup obcí, měst a krajů v podpoře sportování.
ANO
Kvalifikovaní trenéři i učitele tělocviku jsou podmínkou zlepšení kondice našich dětí a myslíme na to i v našem programu, kde konkrétními kroky podpoříme pravidelný pohyb již od mateřských škol prostřednictvím kvalifikovaných trenérů. Zkvalitníme rovněž výuku tělesné výchovy zapojením resortních sportovních center, vysokých škol a dalších aktérů ve sportovním prostředí, doškolováním učitelů MŠ, ZŠ a SŠ.
STAROSTOVÉ
Negativní trendy chceme zvrátit navýšením přímé podpory klubům, aby měly prostředky na základní činnost, zejména na odměny kvalifikovaným trenérům. Zavedeme systém příspěvků pro děti, zejména z méně majetných rodin. Podpoříme vzdělávání trenérů i asistentů a navýšíme hodinovou dotaci tělesné výchovy. Cílem je lepší kondice dětí, dostupný sport a stabilní klubové prostředí.
2. Zástupci národních sportovních svazů a sportovních klubů zavázali vedení ČUS k tomu, aby jejich jménem usilovalo o ustavení ministerstva sportu. Přičemž by se nákladově nevytvářel nový úřad, ten existuje díky Národní sportovní agentuře, pouze by měl kompetence ministerstva a sport zastoupení ministrem ve vládě. Jste pro vznik ministerstva sportu? Pokud ne, dejte nám vědět důvody, které tomu brání.
SPOLU
(redakčně zkráceno)
Za klíčové považujeme to, že jsme postavili na nohy Národní sportovní agenturu a z „monokratického blackboxu“ jsme ji přeměnili na funkční a transparentní státní instituci. V roce 2021 přitom zdrcující finanční kontrola Ministerstva financí a neméně špatné výsledky auditu WADA odhalily v její tehdejší činnosti desítky úplně zásadních pochybení. Koalice SPOLU se nebrání debatě o vzniku ministerstva sportu a cestovního ruchu po vzoru okolních států (zejména velmi úspěšný vzor Polska potvrzuje správnost takového kroku). Podmínkami pro nás jsou současné snížení celkového počtu ministerstev a ministrů bez portfeje a to, že půjde o nákladově i úřednicky pouze o velmi efektivní „překlopení“ Národní sportovní agentury do ministerstva sportu a cestovního ruchu. V námi připraveném novém komplexním zákonu o sportu na nezbytné změny kompetenčního zákona již myslíme.
PIRÁTI
Ustanovení Národní sportovní agentury ČR vnímáme jako krok správným směrem. Sport tak získal stabilnější finanční podporu, neboť již není jen položkou v rozpočtu ministerstva školství. Rozdíl mezi NSA ČR a případným ministerstvem sportu spatřujeme čistě v tom, zda bude šéf českého sportu přímo členem vlády nebo nikoliv. Jako prioritní však vnímáme nejprve vyjasnit kompetence NSA ČR a zvýšit transparentnost dotačních příležitostí.
ANO
Vznik nového ministerstva vskutku situaci ve sportu nevyřeší, ale je důležité, aby sport měl mít svého zástupce ve vládě, což předseda Národní sportovní agentury rozhodně není. Jako optimální varianta se jeví buď NSA jako agenturu s vlastní kapitolou přiřadit pod konkrétní ministerstvo nebo z něj opět udělat prioritu samotného premiéra.
STAROSTOVÉ
V současné době nepodporujeme vznik samostatného ministerstva pro sport, spíše podporujeme, aby sport a pohyb měl pozici ministra, který by byl přítomen všem jednáním vlády. Jeho prvním úkolem by měla být příprava zákonu o sportu, který v současné době neexistuje. Tento zákon by měl jasně stanovit kompetence jednotlivých aktérů v oblasti sportu a také se zabývat systematickou podporou pohybových aktivit jako jedním z hlavních pilířů prevence. Zákon o sportu ani ministerstvo nemůže vzniknout na základě požadavku jedné skupiny. Oboje může vzniknout pouze na základě dlouhodobější meziresortní spolupráce a diskuze se všemi zúčastněnými stranami, za přispění odborníků z akademické sféry, ze zdravotnictví, školství a další. A v neposlední řadě je nutné se také podívat do fungujících systémů v zahraničí.
3. 91 % předsedů sportovních klubů vykonává tuto činnost bezplatně. 72 % z nich nemá za sebe následovníky. Není ochota nést odpovědnost a není vůle / možnost působit v klubech bezplatně. Kluby tak brzy nebude mít kdo vést. Uvažujete o nějakých opatřeních, jak podpořit, motivovat dobrovolníky ve sportu, pracující bezplatně ve prospěch a ve veřejném zájmu pro celou společnost? Například daňovým zvýhodněním, bonusy zdravotních pojišťoven, důchodového spoření, možnost dovolené apod.
SPOLU
Námi připravený návrh nového zákona o sportu myslí naprosto konkrétními motivačními opatřeními na dobrovolníky ve sportu, ať trenéry nebo funkcionáře – např. odečitatelnou položkou nákladů na odborné vzdělávání pro dobrovolné trenéry nebo slevou na dani pro dlouhodobé dobrovolníky ve sportu. Dalším důležitým opatřením pro podporu dobrovolníků ve sportu, které máme již legislativně napsané, je zásadní zjednodušení pracovního volna pro dobrovolné trenéry či táborové vedoucí ve stávajícím zákoníku práce – současné nastavení tohoto pracovního volna je příliš komplikované („sešněrované“), což brání jeho mnohem širšímu využití.
PIRÁTI
Prioritou v oblasti podpory fungování sportovních klubů je snížení administrativní zátěže tak, aby představitelé sportovních klubů se mohli více věnovat aktivní práci s dětmi a mládeži, nikoliv trávit čas nesmyslným papírováním.
ANO
Jsme toho názoru, že dobrovolnická činnost (nejen tedy ve sportu) je pro fungování mnoha oblastí klíčová, musí být posílena, přičemž jako nejvhodnější jsou úpravy v oblasti pracovně právní (dovolena) a daňové (bonus). Prioritou v oblasti podpory fungování sportovních klubů je snížení administrativní zátěže tak, aby představitelé sportovních klubů se mohli více věnovat aktivní práci s dětmi a mládeži, nikoliv trávit čas nesmyslným papírováním.
STAROSTOVÉ
Dobrovolníci jsou základem spolkového sportu. V programu zdůrazňujeme, že kluby a trenéři musí dostat více přímé podpory a stabilní financování. Tím se sníží tlak na bezplatnou práci funkcionářů a trenérů a zlepší se podmínky pro zapojení nových lidí. Klíčem je transparentní rozdělování peněz, rozvoj spolupráce se školami a obcemi a systémové financování, aby kluby nebyly odkázány pouze na dobrovolnictví.
4. 69 % sportovních klubů nemá dostatek prostředků na provoz a údržbu vlastněných sportovních zařízení. Průměrné stáří sportovišť je vyšší než 50 let. Jak tuto situaci chcete řešit? Navýšili byste prostředky do investičních dotačních programů na obnovu sportovní infrastruktury? Poskytli byste klubům prostředky na provoz a údržbu sportovišť?
SPOLU
(redakčně zkráceno)
Dostupná sportovní infrastruktura je klíčem zdravého národa a investice do zdravé budoucnosti jsou naší prioritou. Vytvoříme státní „mapu priorit a standardů“ sportovní infrastruktury ve struktuře obecní, regionální a nadregionální páteřní sportovní infrastruktury a důsledně ji provážeme s poskytováním investičních dotačních programů. Nabídneme zejména menším obcím a sportovním klubům typizované projekty sportovní infrastruktury pro případné žádosti v investičních dotačních programech: ohromná pomoc menším obcím a sportovním organizacím - vždy v rovině dobrovolné nabídky, ne povinnosti. Zvýšíme objem finančních prostředků do investičních dotačních programů Národní sportovní agentury a zároveň provedeme úpravu dotačních programů. Zajistíme vícezdrojové financování výstavby a modernizace sportovišť a sportovních areálů, včetně zapojení PPP projektů, pro efektivní rozvoj sortovní infrastruktury v České republice.
PIRÁTI
Prosazujeme vyšší synergii mezi školními sportovišti a činností sportovních klubů. Školní tělocvičny, hřiště či sportovní haly by měly v dopoledních hodiných být využívané školami, odpoledne a o víkendech sportovními kluby. Dotační podporu chceme směřovat právě na výstavbu a modernizaci sportovišt, které splňují tyto parametry.
ANO
Navýšení investičnich prostředků do obnovy ale i nové sportovní infrastruktury jsou klíčové body našeho programu pro sport, přičemž zásadní parametry musí být spojeny s dostupností - tedy mysluplným rozmístěním infrastruktury po celé ČR a odpovídala potřebám občanů. Podpora klubů a zpřístupnění infrastruktury s tímto úzce souvisí a i zde počítáme s konkrétními programy na jejich podporu.
STAROSTOVÉ
Sportoviště v ČR jsou často zastaralá a chybí prostředky na jejich provoz. My zdůrazňujeme potřebu systematické obnovy a podpory moderní infrastruktury dostupné pro děti i veřejnost. K tomu je nutné řádové navýšení podpory infrastruktury. Zavedeme dotační titul NSA pro města a obce, který jim umožní vykoupit zanedbaná sportovní zařízení od soukromých vlastníků, kteří nemají prostředky na jejich údržbu či rekonstrukci. V rámci navýšeného rozpočtu na investice obce budou moci sportoviště zrekonstruovat a dále buď sami provozovat nebo nabídnout k pronájmu bez dalších nároků na provozní dotace.