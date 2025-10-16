Předplatné

Sport Magazín: Nibali, Hrubec, zabijáci i plakát české posily Oilers

Video placeholder
Sport Magazín a rozhovor s cyklistickou hvězdou Vincenzem Nibalim • Zdroj: isportTV
Vychází Sport Magazín s cyklistickou hvězdou Vincenzem Nibalim
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s cyklistickou hvězdou Vincenzem Nibalim. Zaostřili jsme pozornost na fotbalové zabijáky Haalanda, Kanea a Mbappého. Novou roli oznámí hokejový gólman Šimon Hrubec, na plakátu zazáří česká posila Edmontonu v NHL, Lucie Šafářová se zaměřila na tenisáky a Ivan Hašek obsadil facebookovou rubriku. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Vincenzo Nibali / cyklistická legenda
  • Zaostřeno: Haaland, Kane & Mbappé / fotbaloví zabijáci
  • Rozhovor: Šimon Hrubec / brankář hokejového Curychu
  • Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / o váze tenisáků
  • Plakát: David Tomášek / Edmonton Oilers
  • Uniklo z facebooku: Ivan Hašek / po Faerských ostrovech
  • TV program: všechny sportovní stanice

