Sport Magazín: Nibali, Hrubec, zabijáci i plakát české posily Oilers
Sport Magazín a rozhovor s cyklistickou hvězdou Vincenzem Nibalim • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s cyklistickou hvězdou Vincenzem Nibalim. Zaostřili jsme pozornost na fotbalové zabijáky Haalanda, Kanea a Mbappého. Novou roli oznámí hokejový gólman Šimon Hrubec, na plakátu zazáří česká posila Edmontonu v NHL, Lucie Šafářová se zaměřila na tenisáky a Ivan Hašek obsadil facebookovou rubriku. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Vincenzo Nibali / cyklistická legenda
- Zaostřeno: Haaland, Kane & Mbappé / fotbaloví zabijáci
- Rozhovor: Šimon Hrubec / brankář hokejového Curychu
- Z jiného úhlu: Lucie Šafářová / o váze tenisáků
- Plakát: David Tomášek / Edmonton Oilers
- Uniklo z facebooku: Ivan Hašek / po Faerských ostrovech
- TV program: všechny sportovní stanice