My rozumní chceme, aby Háša zůstal. Koubka mám vážně rád, ale proč by to mělo být lepší?
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dneska to celý věnujeme Hášovi. Jestli má zůstat, nebo ne, hýbe celým fotbalovým národem. A je to pořádně rozdělený. Řeknu to takhle, lehce provokativně: větší půlka ho chce odstřelit, my rozumní v odvolání nevidíme žádný velký smysl…
Já bych teda neměl problém s tím, kdyby odešel, i když to je kamarád. Ale říkám si: vždyť jsme přece věděli, že přímý postup přes Chorvatsko bude hrozně těžkej, ne? No a teď jsme v situaci, že druhý místo a baráž máme jistý, tak co vlastně řešíme. Jsme tam, kde jsme mysleli, že budeme. Ivan tak i mluvil, že mise ještě neskončila.
Já vím, na Faerských ostrovech se prohrávat nemá. A taky vím, že jsme nehráli vůbec dobře. Na zápas jsem koukal poctivě a uznávám, že to nebylo dobrý. Forma v mužstvu bez diskuse chybí. Hrajeme po šestnáctku, nemáme kreativní hráče. Přišlo mi, jako by v týmu byla atmosféra strachu.
Ovšem bacha, oni to už nejsou žádní nazdárci. Prý prodejci pizzy, ale ne ne, já nesouhlasím. Oni hrát fotbal umí. Žádní patlalové, hráli opravdu dobře. Fotbal už umí každý – naštěstí až na Gibraltar, se kterým hrajeme poslední zápas.
Teď k tomu podstatnýmu. Vůbec si nemyslím, že by nový trenér něco změnil.