Pogačar letos opět všechny válcoval, má ale i slabinu. Tour? Nutné zlo
Kolik závodů najdete v uplynulé sezoně, v nichž chtěl Tadej Pogačar vyhrát a nepovedlo se mu to? Moc jich není. Vlastně se to dá jednoduše spočítat. Byly dva a jedna či dvě etapy na Tour de France. Jinak absolutní dominance slovinského fenoména. Má něco takového v cyklistice kromě doby Eddyho Merckxe obdoby? Dají se u něj ještě najít slabé stránky? A jak dlouho tahle (kruto)vláda jednoho cyklisty může ještě trvat?
Čtyřicetiletý právník z Velké Británie Andrew Feather se může pochlubit parádním skalpem. „Tadej Pogačar mě nedokázal dojet,“ radoval se vítěz nově vzniklého projektu Pogi Challenge, který se konal ve Slovinsku pouhý den poté, kdy získala cyklistická superstar pátý triumf v řadě na monumentu Kolem Lombardie.
V této výzvě dostali všichni účastníci, kterých bylo okolo tisíce, náskok zhruba šesti minut do stoupání Krvavec dlouhého 14 kilometrů. Všechny dokázal Pogačar předstihnout, až na Feathera. Tomu se podařil kousek, kterým se v celé sezoně 2025 nemůže chlubit příliš mnoho jezdců.
Když už si momentálně nejlepší cyklista planety řekl, že některý závod vyhraje, tak se mu to ve většině případů podařilo. Úkol nesplnil pouze