NSA má nového předsedu. Vládou odvolaného Šebka nahrazuje Kovář
Vláda dnes jmenovala Karla Kováře novým předsedou Národní sportovní agentury. Je zkušeným akademikem v oblasti sportu i manažerem, řekl na tiskové konferenci po zasedání kabinetu ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Úkolem nového vedení agentury bude kontrola dotací, doplnil. Počítá i s auditem organizace.
Vláda v polovině prosince těsně po svém jmenování odvolala na návrh Šťastného předsedu agentury Ondřeje Šebka a člena její rady Františka Horáka. Zástupci kabinetu kritizovali hospodaření NSA už dříve. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) si Šebek z agentury udělal cestovní kancelář. Šebek kritiku kvůli služebním cestám odmítl. Agenturu dočasně od prosince vedl místopředseda Ivo Jebousek.
Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Ve funkci nahradil Filipa Neussera.
Nový předseda NSA Kovář působil od roku 2017 na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy mimo jiné jako náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže. Dosud byl náměstkem ústředního školního inspektora.
NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser.