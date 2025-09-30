Rekonstrukce sportovního centra v Nymburce má zelenou. Stát za ni zaplatí 800 milionů
Rekonstrukci sportovního centra v Nymburce v úterý schválila vláda, řekl po zasedání kabinetu novinářům premiér Petr Fiala (ODS). Stát dá na první etapu obnovy v dalších třech letech 800 milionů korun prostřednictvím Národní sportovní agentury (NSA), dalších 150 milionů uhradí Česká unie sportu (ČUS), která centrum vlastní a provozuje. Fiala nedávno uvedl, že rekonstrukce začne příští rok a první etapa by měla být hotová v roce 2029.
Fiala po zasedání kabinetu připomněl svou návštěvu centra z konce srpna. „Měl jsem možnost vidět, v jakém stavu toto důležité centrum pro špičkové sportovce je. Abychom se mohli poměřovat s těmi nejlepšími, musíme mít srovnatelné podmínky pro přípravu a trénink,“ řekl. Současný stav areálu podle něj odpovídá době před desítkami let a nelze na něm stavět budoucnost českého sportu.
Rozsáhlou obnovou 70 let starého centra, které využívá více než 30 sportovních svazů, vznikne moderní středisko pro přípravu reprezentantů. Má zahrnout sportoviště pro téměř všechny sporty. Podle projektu ČUS má vzniknout například novostavba krytých sdružených sportovišť pro atletiku a pálkové sporty, tréninkové centrum pro halové míčové sporty nebo nové metodické a ubytovací centrum. Součástí první etapy rekonstrukce má být mimo jiné zázemí pro High-Performance Program, který umožní aplikovat do tréninku vědecké poznatky.
Stát do obnovy centra investuje v první etapě 800 milionů korun za tři roky, řekl Fiala. „K tomu ČUS přispívá 150 milionů korun, což ukazuje společnou odpovědnost státu a sportovního prostředí,“ uvedl premiér. V souvislosti s úterním schvalováním návrhu státního rozpočtu na příští rok řekl, že sport měl letos rekordní rozpočet ve výši téměř osmi miliard korun, což znamenalo meziročně 14procentní nárůst. V příštím roce by si měla NSA polepšit o 4,5 procenta, dodal.
Národních sportovních center je v Česku sedm. Hlavními jsou centra letních sportů v Nymburce a zimních sportů v Harrachově, další jsou samostatné areály, například bazén v pražském Podolí nebo Vysočina Arena. Vláda v létě 2023 schválila, že do Národních sportovních center v následujících deseti letech stát investuje až 6,4 miliardy korun. Jako první se z tohoto programu obnovila Vysočina Arena, areál pro biatlon, běžecké lyžování a horská kola v Novém Městě na Moravě.