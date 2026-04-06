Legenda stolního tenisu Panský: Do pálky jsem schoval peníze. Cesta do Japonska? Čtyři a půl dne
Legenda českého stolního tenisu Jindřich Panský v cyklu Paměť národa vzpomíná na bohatou kariéru plnou zážitků. Jak se ke svému sportu dostal? Jakou fintu s pálkou dělal? A co bizarního zažil třeba v Asii?
„Narodil jsem se v červenci roku 1960 v Plzni jako nejmladší ze tří synů. Tatínek Jiří pracoval jako projektant a konstruktér, maminka Jindřiška působila jako mzdová účetní. Politika se u nás doma příliš neřešila, nebo jen minimálně. Vzpomínám si, že když 21. srpna 1968 přijela vojska Varšavské smlouvy, v Plzni se toho nedělo tolik jako v Praze, ale tatínek na protest vystoupil ze strany. To mělo v následujícím období určité důsledky, například jsme měli problémy dostat se na školu. Ale nikdy jsme mu to nevyčítali.
Maminka mě brávala do tělocvičny, kde se s ostatními cvičenci věnovala gymnastice a snažila se k ní vést i mě. Jednou dětem ukazovala skrčku a roznožku a já v nestřeženém okamžiku běžel, že to zkusím také. Protože jsem byl ještě malý, kozu jsem podskočil a rozbil si hlavu. Mamince bylo jasné, že tudy cesta asi nepovede.
Na přání dědečka mě rodiče dali také na housle. Chvíli jsem sice tahal smyčec po strunách, a dokonce jsem měl i jedno vystoupení, ale když došlo na pomyslné lámání chleba a měl jsem si vybrat, čemu se chci věnovat, odsunul jsem hudbu na druhou kolej.
Přibližně v mých pěti letech totiž přinesl tatínek domů vyřazený pingpongový stůl. To bylo něco! Ani jsem na něj pořádně nedosáhl, ale naprosto mě uhranul. Začal jsem zkoušet hrát stolní tenis a pomalu trénoval – zpočátku alespoň tím, že jsem odpaloval míčky, které ke mně letěly. Stolní tenis mě natolik chytil, že jsem v devíti letech nastoupil do oddílu Lokomotiva Plzeň.
Někdy i třífázové tréninky
Do Lokomotivy jsem chodil pravidelně, poctivě jsem trénoval a zdokonaloval se v technikách stolního tenisu. Po základní škole přišla otázka, kam dál. Chtěl jsem jít na dopravní průmyslovku, ale bylo mi řečeno, že to nepůjde - kvůli tomu, že tatínek v roce 1968 vystoupil ze strany. Nakonec jsem tedy