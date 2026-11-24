Stesk po Praze. Češi tepou do Davis Cupu, v zákulisí se už ale chystá převrat
PŘÍMO Z BOLONI | Mají sen vyhrát stoletou prestižní soutěž, která je v jejich očích ale momentálně pokřivená a kouzla zbavená. Koušou to těžko. Čeští tenisté nešetří kritikou na současný formát Davis Cupu. V Boloni musejí po zářijovém svátku v O2 areně s USA, který elektrizovala tenisové Česko, hrát o slavnou mísu v rozporuplných podmínkách. A to se jim nelíbí…
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„Hala je tu fajn, ale O2 areně se nic nevyrovná,“ povzdechl si Jiří Lehečka a zdůraznil, že před patnácti tisícovkami diváků v Praze nedávno prožil nejkrásnější daviscupové chvíle. Je smutným vysvědčením soutěže, že kvalifikační kola díky starému dobrému systému doma – venku nabízejí mnohem víc zážitků jak pro hráče, tak pro fans než samotný „rychlovrchol“ zvaný Final 8.
„Bohužel se tahle soutěž dostala do takového stavu, což nás moc mrzí,“ pravil Lehečka. Do Boloni nelétá z Česka přímá linka, cesta je komplikovaná a fanoušky odradí nejistota: Češi mohou odcestovat po čtyřech setech domů, nebo se probít do nedělního finále. „To se pak těžko plánuje, když lidé nevědí, kolik zápasů budeme hrát. Mrzí mě, že tu nebude taková atmosféra, protože Davis Cup je právě o ní,“ mračí se Jakub Menšík.
Můj názor na to znáte
Znavení tenisté se na konci jedenáctého měsíce sezony mají vyšponovat k posledním velkým výkonům a přitom by již mohli začít stříhat metr, za kolik dní začíná sezona 2027. Dovolená, prostor pro přípravu? Minimum. „Můj názor na to znáte,“ pálí Menšík.
Pokud by se splnil český sen, nastoupila by Berdychova parta ve finále 29. listopadu. A pro Jiřího Lehečku už 1. ledna začíná United Cup v Sydney… Menšík start do nové sezony kvůli Davis Cupu pozdržel, začne ji až 11. ledna obhajobou titulu v novozélandském Aucklandu. „Nebylo by pro mě reálné se připravit a zároveň si odpočinout,“ uvedl s tím, že na dovolenou si urve sotva dva týdny a v půlce prosince už musí trénovat.
V téhle situaci není sám, formát Final 8 do ní staví desítky elitních tenistů, upozorňuje český kapitán Tomáš Berdych. „Kdysi to bylo o dvou týmech, teď se to týká čtyřiceti hráčů. To je špatně,“ vadí mu.
Kritických hlasů na současný Davis Cup je rok co rok mnoho. Zdá se však, že nyní se na poli tenisové diplomacie formuje síla, která by mohla přinést reálnou změnu.
Blíží se reforma?
V říjnu na valné hromadě World Tennis (dříve ITF) v Kazachstánu probíhalo v zákulisí jednání nespokojených. Příští rok je volební valná hromada a po maximálních dvanácti letech ve funkci šéfa World Tennis skončí Američan David Haggerty, duchovní otec neoblíbené revoluce týmových soutěží.
Na jeho místo a s jasným programem návratu ke starému modelu si brousí zuby silný kandidát. „Taky mám tyhle informace,“ kýve hlavou Berdych.
Jak daleko může být změna? Ještě pro rok 2027 je nasmlouvané Final 8 do Boloni, pak se uvidí. Reorganizace soutěže by ale jistě zabrala ještě víc času. „Jsem dost zvědavý, co se stane v tom mezidobí – nechci říct bezvládí, ale v době, kdy bude nový prezident a zároveň skončí formát, který nebude dál domluvený. Vlastně nevím, co se v tomhle směru může stát, neumím si to představit,“ krčí rameny Berdych.
Nespokojení Češi si tak musí zvyknout, že Final 8 tu ještě nějaký čas bude.