Počasí a sport: jak extrémní teploty omezí fotbal nebo formuli 1
Česko má před sebou víkend s extrémním počasím. Jak varují meteorologové, teploty v sobotu mohou přesáhnout 37 stupňů Celsia a v neděli až 40 stupňů. Vlna veder výrazně zasáhne také do sportovního dění a omezí či úplně zruší některé akce. Nabízíme jejich aktualizovaný přehled.
Fotbal
Domácí scéna je zatím v úvodní fázi přípravy. Přesto třeba Plzeň posunula začátek svého přípravného zápasu s Artisem Brno o půl hodiny dříve na 10:00. Omezení se netýká jen hráčů. Fanoušci, kteří budou dnes ve Francii sledovat očekávaný šlágr na mistrovství světa s Norskem, si na veřejných místech nemohou dát alkohol, zakázana je jeho konzumace i prodej. Úřady k tomuto kroku přistoupily kvůli přetížení zdravotnických zařízení, v nichž prudce stouply počty pacientů s infarktem a obtížemi způsobenými horkem.
Cyklistika
Extrémně vysoké teploty, které předpovídají meteorologové pro nadcházející dny, mohou ovlivnit plánované silniční závody společného mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku. Organizátoři zvažují zkrácení jednotlivých tras, verdikt padne vždy večer před závody. V sobotu mají závod s hromadným startem absolvovat junioři, juniorky a ženy elitní kategorie. Juniorky by podle původních plánů měly jet 78,6 km, junioři a ženy mají podstoupit 104,8 km dlouhou trať. Nedělní závod mužů, který má být profilem nejtěžší v historii, je naplánovaný na 209,6 km.
Dostihy
Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční ani dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července, karlovarský den zřejmě bude zrušen bez náhrady. „Věříme, že toto, patrně nepopulární, opatření přijme kompletní dostihová i laická veřejnost s plným pochopením. Zdraví a bezpečnost lidí a koní jsou pro Jockey Club ČR vždy na prvním místě.“
Formule 1
Vedra také zasáhnou víkendovou Velkou cenu Rakouska ve formuli 1. Podle oficiální předpovědi se mají víkendové teploty poblíž rakouského Spielbergu pohybovat kolem 36 stupňů Celsia. Týmy z toho důvodu musí podle nových pravidel zabudovat do aut speciální chladící systémy. Jezdci budou mít také možnost využít chladící vesty.
Motokros
Kvůli očekávaným extrémním vedrům se neuskuteční závody motokrosového mistrovství České republiky, které měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Pořádající Automotoklub Nepomuk pátý díl šampionátu po dohodě s Autoklubem České republiky zrušil „z důvodu velkého klimatického rizika“. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné.