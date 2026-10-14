Nejlepší výbava na stadion. Ohebný mobil s 200Mpx zoomem
Sportovní přenosy na velké obrazovce, ať jste kdekoliv. Nový ohebný smartphone vivo X Fold 6 přináší 8palcový displej ideální pro sledování zápasů. Odolá dešti na tribuně, zvládne celodenní zátěž díky 7000mAh baterii a zachytí ostré momentky 200Mpx fotoaparátem ZEISS.
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Nová vlajková loď vivo X Fold 6 dokazuje, že ohebná konstrukce představuje obrovskou výhodu i pro sportovní fanoušky. Telefon v sobě spojuje velkorysý displej pro sledování přenosů a odolnou konstrukci, která se nezalekne ani náročných podmínek na venkovních stadionech. Přitom se po složení stále pohodlně vejde do kapsy u kalhot.
Tím největším lákadlem modelu X Fold 6 je bezpochyby jeho vnitřní displej. Po rozevření získáte obrazovku s úhlopříčkou 8,02 palce, odpovídající menšímu tabletu. Pokud zrovna cestujete na venkovní zápas vašeho oblíbeného klubu, nebo prostě jen nestíháte začátek večerního derby, máte přímo v ruce ideální zařízení pro sledování přímého přenosu. Obrazovka se navíc pyšní extrémním jasem až 5000 nitů. To v praxi znamená, že obraz zůstane perfektně čitelný a barvy syté i ve chvíli, kdy vám přes rameno svítí ostré odpolední slunce.
Obrovskou výhodou je také možnost pracovat s více aplikacemi najednou. Díky výkonnému procesoru Dimensity 9500 si můžete displej snadno rozdělit. V horní polovině tak plynule běží přímý přenos a ve spodní části můžete v reálném čase sledovat live statistiky, kontrolovat výsledky ostatních týmů v tabulce, nebo zápas probírat s přáteli v chatu.
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Ostré momentky ze hry i z klece
Zachytit rychlou sportovní akci na mobil bývá často oříšek, ale X Fold 6 je na tyto situace připraven. Zadní straně dominuje masivní 200Mpx hlavní snímač, kterému asistuje 50Mpx periskopický teleobjektiv a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Celý optický systém vznikal ve spolupráci s experty ze společnosti ZEISS. Ať už zkoušíte z horní řady zachytit gólovou radost fotbalistů, nebo rychlejší výměny a tvrdé údery v kleci při sledování MMA, výkonný obrazový čip vivo BlueImage V3+ zajistí ostré fotky. A to i ve večerních hodinách pod umělým osvětlením haly či stadionu. Z tribuny si tak odnesete vzpomínky plné detailů.
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Konstrukce, co zvládne i průtrž mračen
Nosíte si s sebou na stadion drahý telefon a máte strach, když začne pršet? U nové vivo skládačky tyto obavy odpadají. Inženýři se u tohoto modelu zaměřili na maximální ochranu samotného pantu i celého těla zařízení. Výsledkem je certifikace IPX8 a IPX9, která garantuje vysokou odolnost proti vniknutí vody, a standard IP5X proti prachu. Když vás na otevřené tribuně zastihne nečekaná průtrž mračen, nebo telefon položíte na lavičku u prašného hřiště, zařízení to bez problémů vydrží.
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Energie na celý sportovní víkend
Focení, natáčení videí, zapnutá GPS navigace a streamování zápasů přes mobilní data. To vše dokáže baterii běžného telefonu vyčerpat během několika hodin. Aby se z telefonu nestala uprostřed turnaje jen drahá těžká cihla, osadil výrobce model X Fold6 akumulátorem s úctyhodnou kapacitou 7000 mAh. Baterie využívá inovativní technologii křemíkové anody, díky které se vešla i do takto tenkého těla. Telefon tak bez problémů zvládne i velmi náročný sportovní víkend bez nutnosti neustále hledat zásuvku nebo s sebou nosit powerbanku. Pokud by energie přece jen docházela, zachrání situaci podpora superrychlého 80W kabelového nabíjení.
Zájemci o tento špičkový skládací smartphone nebudou muset na jeho příchod dlouho čekat. Předprodej modelu vivo X Fold 6 na českém trhu odstartuje 27. října.