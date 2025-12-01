Nové vivo X300: stylový telefon do běžného dne, který zvládne i velké chvíle
Chcete mobil, který vypadá skvěle, dělá parádní fotky a stíhá vaše rychlé tempo? Řada vivo X300 staví na eleganci, výkonu a vychytaných detailech – ať jdete do práce, na večeři s přáteli nebo na víkendový výlet.
Krása, na kterou je radost sáhnout
Minimalistické unibody tělo s jemným Coral Velvet Glass působí prémiově a neulpívají na něm otisky. X300 Pro dorazí v barvách Phantom Black a Dune Brown, kompaktnější X300 v elegantní Halo Pink: to jsou barvy, které snadno sladíte s outfitem i doplňky. Odolná konstrukce splňuje přísné standardy IP68/IP69: Nemusíte mít tedy strach, když vás zastihne déšť nebo prašná cesta. AMOLED displej s úhlopříčkou 6,31" (model X300) a 6,78" (model X300 Pro) s vysokým jasem zajistí perfektní čitelnost i na přímém slunci a ZEISS Master Color zajistí věrné zobrazení barev.
vivo
Fotky a video bez nastavování
Vlajkový model X300 Pro s 200 Mpx teleobjektivem ZEISS APO a stabilizací na úrovni CIPA 5.5 zvládá ostré portréty i jemný bokeh. Kompaktnější model X300 používá 200 Mpx snímač v menším těle – ideální, když chcete mít profi foťák stále u sebe. Nové inteligentní režimy pomohou na koncertech či oslavách (Stage Mode 2.0, Dual-View), a když se ocitnete na tribuně, rychlé 4K/60 portrétní video nebo až 4K/120 pohotově zachytí všechny momenty.
vivo
Výdrž na celý den a vlastní inovativní operační systém
Uvnitř pracuje moderní Dimensity 9500, u X300 navíc se samostatným zobrazovacím čipem pro bleskové zpracování snímků. Baterie BlueVolt má kapacitu 5 440 mAh (X300 Pro) / 5 360 mAh (X300) a díky 90 W FlashCharge se dobije na 50 % za pár minut, přitom nechybí ani podpora bezdrátového nabíjení. OriginOS je svižný, přehledný a lehce přizpůsobitelný. Například karty Origin Island ukážou to podstatné na jedné obrazovce, vivo Office Kit ulehčí propojení s notebookem a AI nástroje pomůžou třeba s organizací dne.
vivo
Cena a dostupnost
Až do 24. prosince také můžete mít oba modely za velmi atraktivní cenu díky speciální vánoční akci.
Na vivo X300 Pro získáte se slevovým kódem 20% slevu. Zakoupíte ho tak za 27 999 korun, a jako dárek navíc získáte nabíječku vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.
Akce platí i pro kompaktnějšího sourozence vivo X300. Toho s 15% slevovým kódem zakoupíte až do 24. prosince za 22 949 korun, taktéž s dárkem v podobě nabíječky vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 korun.
Stále také můžete koupit letošní zástupce střední třídy v podobě vivo V50 Lite 4G za 4 799 korun nebo pro fanoušky rychlejších sítí vivo V50 Lite 5G za 4 999 korun, exkluzivně u prodejce Datart. Tak neváhejte a udělejte radost svým známým, nebo sobě, a vyzkoušejte, jak fotí aktuální špička světa smartphonů.