Dva přístupy, jeden směr: výdrž, fotografie a praktičnost
Na český trh přichází řada vivo V70, která ukazuje, kam se dnes posouvají telefony vyšší střední třídy. Dvojice nových modelů nabízí dva odlišné přístupy: vivo V70 se více soustředí na portrétní fotografii, zatímco vivo V70 FE staví hlavně na vysokém rozlišení fotoaparátu a velké baterii. Oba ale spojuje důraz na funkce, které mají reálné využití při běžném každodenním používání.
Fotografie bez zbytečných kompromisů
Model vivo V70 se zaměřuje na portrétní fotografii. vivo V70 FE potom láká na 200Mpx snímač s optickou stabilizací, který nabízí vysokou míru detailu a větší flexibilitu při práci se snímkem.
Fotografie lze dodatečně ořezávat nebo přibližovat, aniž by výrazně utrpěla jejich kvalita. Oba modely zároveň umožňují základní úpravy přímo v telefonu, například doladění světla, barev nebo odstranění drobných rušivých prvků.
Pro portréty je u obou modelů k dispozici režim s ohniskovou vzdáleností 85 mm, který pomáhá oddělit objekt od pozadí a zachovat přirozený vzhled.
Výdrž a konstrukce pro běžný provoz
Rozdíl mezi oběma modely je patrný také u baterie. vivo V70 nabízí kapacitu 6500 mAh, zatímco vivo V70 FE přidává 7000 mAh, což je v této třídě nadstandard.
Oba telefony tak zvládnou celodenní provoz i při vyšší zátěži bez nutnosti průběžného dobíjení během dne.
Konstrukce odpovídá tomu, že zařízení není určené jen pro ideální podmínky. Odolnost proti prachu a vodě podle standardů IP68 a IP69 zvyšuje jistotu při používání venku. Zároveň si zařízení zachovávají tenké provedení a hmotnost okolo 200 gramů, takže nepůsobí zbytečně robustně.
Plynulý chod a praktické funkce
O chod obou zařízení se starají moderní čipové sady, které zajišťují plynulé prostředí pro multitasking i práci s multimédii. AMOLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz pak přispívá k plynulejšímu a komfortnějšímu zobrazení.
Systém OriginOS 6 doplňuje hardware o nástroje pro práci s textem, překlad nebo sdílení dat mezi zařízeními. Součástí jsou také funkce využívající umělou inteligenci.
Řada vivo V70 tak nestojí jen na jednotlivých parametrech, ale spíš na celkově vyvážené výbavě pro každodenní používání.
Dostupnost
Oba modely jsou na českém trhu novinkami. vivo V70 pořídíte v jediné variantě 8 + 512 GB za 15 999 Kč, přičemž v rámci zaváděcí akce lze cenu se slevovým kódem snížit na 13 999 Kč. Studenti s ISIC navíc získají slevu 7 %.
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Oba modely navíc spadají do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy zákazníci mohou získat zpět 1 000 Kč (V70) nebo 500 Kč (V70 FE) za sepsání recenze.