Satoranský se loučil smečí. Závěr důležitého zápasu ovládl s mladým talentem (17)
Velký večer tonul v nervozitě, než ji čeští basketbalisté utnuli v dominantní druhé půli. V klíčovém zápase předkvalifikace o ME 2029 porazili Belgii 82:65 a jsou blízko k postupu do další fáze. Reprezentační legenda Tomáš Satoranský se rozloučila samostatnou akcí a smečí do koše. „Moje srdce vždycky bilo pro nároďák,“ vyznal se.
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Tohle byl jeho moment. Zápas ještě nebyl zcela v české moci, když dostal míč ve volném prostoru, razantně šel ke koši rozvrácenou belgickou obranou a užil si slam dunk do vřavy nadšené haly Královka. „Rozloučil jsem se dunkem, co víc si přát,“ usmíval se Satoranský.
Ukázal se teenager z Děčína
Jeho poslední koš v národním týmu byl důležitý. 82 sekund poslal Čechy do vedení o patnáct bodů. Ještě nebylo hotovo, Češi potřebovali vyhrát o dvanáct, aby v tabulce předkvalifikací skupiny převážili letní prohru v Belgii. Tým kouče Luboše Bartoně ale závěr v klidu dohrál. Kromě Satoranského v něm byl symbolicky znát sedmnáctiletý děčínský teenager Marek Houška. Satoranský při těžkém trojkovém pokusu minul, ale mladý lídr dohrál další akci, pětatřicet sekund před koncem mu trojka zapadla do síťky. Skóre se zvýšilo na šestnáct bodů a byl klid.
„Měl jsem v plánu najíždět, ale pak obránce na mě vyběhl. Najednou zalezl dost dolů. Podíval jsem se jenom na shot clock. Viděl jsem pět vteřin. Tyhle střely mám rád, rád si je beru. Jsem rád, že jsem proměnil,“ uvedl Houška.
Letenská hala Královka se před zápasem tetelila touhou blahopřát české basketbalové legendě. Ještě chvilku před prvním rozskokem se lidé tlačili ve frontách u třech vchodů a nabírali si své modré dresy s číslem 8. Belgičané však slavnostní náladu tlumili celý první poločas. Úporně bránili, nedovolili domácímu týmu odskočit a do kabiny šli dokonce s jednobodovým vedením.
„Minus jedna v poločase s hanebnou střelbou. Trošku si myslím, že náš útok byl trošku zakřiknutý. V poločase se kluci uklidnili, řekli jsme si pár věcí v obraně. Uvolnili jsme se a bylo vidět, že tým funguje,“ hodnotil trenér Bartoň.
Satoranského 11 asistencí
Naposledy se na kritickou úroveň dotáhli necelé tři minuty před závěrem. Ten ale Češi zvládli unikátní spoluprací loučící se legendy a jeho možného mladého nástupce.
Satoranský přispěl svou klidnou silou, jedenácti asistencemi a devíti body. Houška se na hřišti choval jako mladý lídr. Kromě deseti bodů přispěl i nadšeným výkonem v obraně. Necelé dvě minuty před koncem vypíchnul míč nebezpečnému Belgičanovi Colemanovi ve chvíli, kdy se skóre tetelilo těsně nad potřebnou hranicí.
„Jsem samozřejmě rád, že jsem si s ním mohl zahrát. Mrzí mě, že jen jeden zápas. Předáváním štafety bych to nenazval,“ řekl Houška o Satoranském.
Výhra v Norsku dá jistotu
Povedený finiš se přelil v euforickou i dojemnou rozlučku. Češi vyhráli při skóre, které jim dává jistotu postupu do další fáze, pokud v únoru vyhrají v Norsku. „Nostalgie na mě došla až ke konci, když jsem viděl, že je zápas hotový. Pak se člověk zamyslí a zapřemýšlí. Tlak tam byl rozloučit se, jak se patří. A to je výhra, která se počítá,“ uvedl Bartoň.
Satoranský si přímo na hřiště pozval celou svou rodinu i reprezentační parťáky, s kterými prožil velkou jízdu, mimo jiné na světový šampionát v Číně a olympiádu v Tokiu. Jiří Welsch mu věnoval děkovný proslov, přišel i Jan Veselý, kterého Satoranský nazval svým nejdůležitějším spoluhráčem v kariéře. Dorazil izraelský trenér Ronen Ginzburg, architekt nejlepšího reprezentačního mužstva české historie. Sám Satoranský promluvil ke svým hostům i k publiku a na závěr předal vzkaz nové hráčské generaci, které pomohl vybojovat další budoucnost v kvalifikaci o Euro 2029.
„Budu vám strašně moc držet palce, přál bych si, abyste sem jezdili rádi, aby vás to naplňovalo. Abyste věřili tomu, že když si tenhle dres dáte na sebe, tak můžete porazit kterýkoliv tým na světě,“ řekl Satoranský.
Předkvalifikace ME basketbalistů v roce 2029:
Skupina G:
Česko - Belgie 82:65 (17:16, 35:36, 61:50)
Sestava a body Česka: Peterka, Martin Svoboda po 13, Bálint 12, Satoranský 9, Hanzlík 2 - Houška 10, Kyzlink 9, Zídek 8, Sehnal 3, Kejval 2, Husták 1.
Nejvíce bodů Belgie: Gateretse 16, Bleijenbergh 15, Coleman, Obasohan po 11. Fauly: 18:25. Trestné hody: 25/14 - 11/6. Trojky: 10:9. Doskoky: 47:42.
|1.
|Česko
|3
|2
|1
|271:254
|66,7
|2.
|Belgie
|3
|2
|1
|251:244
|66,7
|3.
|Norsko
|2
|0
|2
|178:202
|0,00