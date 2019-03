Schody na Dukle, knedlíky i masáž hýždí. To je den atletky Seidlové

Běžkyně specializující se na trať 400 metrů pochází z Vysokého Mýta a do Prahy se odstěhovala kvůli sportu v 19 letech. "Mám ráda dobré kafe, takže si šálek dopřeji nejen ráno, ale také před tréninkem," napsala Seidlová a vyrazila coby atletka pražské Dukly na trénink.

„Těmto schodům říkám první fáze. A navíc dnes prší, takže musím vyšlápnout ještě jedny," popsala Seidlová náročnou cestu do atletického tunelu stadionu na Julisce a přidala snímky nejen z rozcvičovací abecedy, ale také z regenerace, kde přiznala problémy s degenerací menisku.

Následoval oběd, vzorové kuřecí s těstovinami? Zapomeňte! Seidlová upřednostnila kachničku s knedlíky a zelím. "Jídlo miluju, proto chodím ráda do duklácké jídelny," smála se sympatická blondýnka.

Co na to přisní trenéři? „Všeho s mírou. My přece nejíme knedlíky každý den, tak proč si něco dobrého jednou za čas nedopřát,“ vysvětlila mladá atletka. „Jakmile však přibíráme, tak mají trenéři námitky,“ dodala.

V jednadvaceti letech má Seidlová to nejlepší teprve před sebou, její aktuální osobní rekord má hodnotu 53,08.

Občas toho má na tréninku opravdu plné zuby a to se i z úst drobné blondýnky linou ne zrovna lichotivé výrazy. „Nebudu tu nikomu nic nalhávat, když už nemůžu, tak si v duchu nadávám (občas i nahlas). A říkám si, zda mi to za to stojí,“ smála se česká naděje.

A jak skončil její den? Menší večeři následovaly školní povinnosti a krátká četba. A jede se znovu od začátku.