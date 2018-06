Prestižní CZECHMAN poznal vítěze: triatlonistům vládli Renč a Baťková

Czechman se řadí k nejpopulárnějším závodům na českém území. Nejlepším důkazem tohoto tvrzení je počet startujících. Více než 700 závodníků vykoupilo všechna startovní čísla během několika dnů po spuštění registrací.

V blízkém okolí Dolan je čekaly tyto distance – 1,9 km plavání v písníku Hrádek s mimořádně čistou vodou, 90 km cyklistiky rozdělených do dvou okruhů a 21 km běhu. „Změnou oproti loňsku je, že jsme centrum závodu přesunuli na poloostrov, na kterém bylo dřív parkoviště. Získali jsme díky tomu více prostoru pro zázemí, které je teď pro závodníky příjemnější. Důsledkem této změny byla i úprava běžecké tratě, která nově čítala 2,5 okruhu,“ vysvětlil Tomáš Petr, ředitel závodu.

Na startu se sešla mimořádně nabitá konkurence, ve které nechybělo hned několik aspirantů na celkové prvenství. „Ale já jsem ve vítězství ani nedoufal. Letos jsem na Czechmanovi startoval potřetí a v minulosti z toho nikdy nebylo lepší než šesté místo,“ usmíval se v cíli Tomáš Renč.

„V plavecké části jsem si hlídal čelo závodu a držel jsem se Lukáše Kočaře nebo Jakuba Langhammera. Věděl jsem, že nám někdo uplaval, ale nebál jsem se, že by náskok udržel i na kole nebo při běhu,“ popsal závod ze svého pohledu Tomáš Renč. „Do cyklistické části jsem vyjížděl na třetí pozici. Brzy jsem se dostal na druhé místo a snažil jsem se držet Lukáše Kočaře, ale to se mi úplně nepovedlo,“ smál se závodník týmu Vanaman. „Nicméně v depu jsem na něho ztrácel jen dvě minuty a čtyřicet vteřin.

Tomáš Renč odstartoval běh ve vysokém tempu. „Během šesti kilometrů jsem byl hned za Lukášem. Na občerstvovačce jsem viděl, že mele z posledního, tak jsem ho předběhl a pak už jsem až do cíle běžel sólo. Ještě jsem si hlídal situaci za sebou. Náskok na Kubu Langhammera jsem měl kolem dvou minut, ale on pak také hodně zpomalil. A cíl už jsem si užil! Co víc si přát než vítězství na mistrovství republiky!“ Tomáš Renč finišoval v čase 4:07:27. Stříbro si odvezl Lukáš Slatinský, který na vítěze ztratil 2 minuty a 21 vteřin. Bronz bere Karel Zadák za čas 4:10:52.

Jakub Langhammer se v běžecké části propadl až na sedmou příčku. Lukáš Kočař nakonec závod nedokončil. „Říkal mi, že minulý víkend běžel mistrovství republiky v olympijském triatlonu v Brně, kde šel úplně na krev a hodně se to na něm podepsalo, takže nedokázal zregenerovat,“ vysvětlil Tomáš Renč, kterého teď čekají i další závody FORD CZECHMAN TOUR. „Rád bych celý seriál vyhrál.“

„Ani mě nenapadlo, že bych mohla vyhrát“

Také závod žen měl nabité startovní pole, které čítalo přes 80 triatlonistek. „Troufám si říct, že Czechman je největším ženským závodem na českém území,“ řekl Tomáš Petr, ředitel závodu.

Hned od startu se vedení ujala Pavlína Baťková (dříve Švadlenková), která z vody vylézala jako první. „Pak jsem jen čekala, kdy mě dojedou ostatní holky. Po prvním kole mě dojela mě Lenka Králová. A pak jsem viděla Helču Kotopulu, jak nese přetržený řetěz, a to se mi trochu ulevilo,“ popsala závod vítězka.

Do běžecké části si odnášela ztrátu tří a půl minuty. „To jsem si říkala, že bych se měla snažit zůstat aspoň do třetího místa. Ale Lenku jsem doběhla už na druhém kilometru, protože jí nebylo dobře. Od té doby jsem byla první a hlídala jsem si, aby mě nikdo nedoběhl.“

Do výsledkové listiny si připsala čas 4:44:42. Druhá doběhla Petra Veselá se ztrátou 3 minut a 9 vteřin. Třetí příčku uhájila Lenka Králová (4:51:14). „Na startu jsem vůbec nedoufala ve vítězství. Říkala jsem si, že do pětky by to bylo skvělé.“

Výsledky Czechman, 2. června

Muži: 1.Tomáš Řenč 4:07:27, 2. Lukáš Slatinský 4:09:48, 3. Karel Zadák 4:10:52

Ženy: 1. Pavlína Baťková 4:44:42, 2. Petra Veselá 4:47:51, 3. Lenka Králová 4:51:14