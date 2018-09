Akrobatický pilot Kopfstein o létání, Šonkovi i ambicích: Je to splněný sen

Příští týden závodíte v Rakousku, s jakými ambicemi tam pojedete?

„Měli jsme teď problém s nastavením motoru, ale dovolím si tvrdit, že jsme část problému už zvládli vyřešit. Očekáváme, že konečně zlomíme smůlu, protože nám to nevycházelo, jak si přejeme. Určitě chceme bojovat o postup a pak se uvidí.“

Letos jste skončil už pětkrát na devátém místě. Co plánujete udělat pro to, abyste to prolomil a skončil na vyšší příčce?

„Nějaké kroky, které by to mohly zlomit, děláme neustále. Samozřejmě ani konkurence nespí, takže všichni postupují stejně. My už máme poměrně starý motor a budeme na něm potřebovat něco vyměnit, což nejde udělat teď v Evropě a budeme to muset řešit až v Americe. Udělali jsme ale sto malých věcí a věříme, že v souhrnu to celé zlomí.“

A s jakým cílem tedy do Rakouska jedete?

„Chtěli bychom být do sedmého místa, v té první polovině startovního pole.“

Jste jedním ze dvou českých pilotů, kteří létají na Red Bull Air Race Masters. Je tohle pro vás vrchol kariéry, nebo máte ještě nějaký jiný vyšší cíl?

„Z pohledu toho, ve kterém seriálu lze létat, pro mě už vyšší meta neexistuje. Samozřejmě bychom to jednou chtěli celé vyhrát, takže to je ta má nejvyšší meta.“

V Red Bull Air Race Masters létá i další český pilot Martin Šonka. Jaký spolu máte vůbec vztah? Jste spíš kolegové nebo rivalové?

„Myslím si, že jsme kolegové i soupeři. Máme spolu velmi dobrý vztah. Rozhodně si neradíme, ale jsme kamarádi a vztah máme naprosto korektní.“

Na vaše závody jezdí obrovské množství českých fanoušků. Nebýváte před nimi někdy trochu nervózní?

„Ne, to rozhodně nebývám. Jsem rád, že čeští fanoušci jezdí fandit. Samozřejmě cítím o něco větší zodpovědnost, ale to už v té své třetí sezoně vůbec nevnímám. Jsme spíš rádi, když to vyjde, že se o to máme s kým dělit. Letos jsme to sice ještě nezažili, ale pevně věřím, že to ještě přijde.“

Nestalo se vám, že by vás to někdy hnalo do zbytečně riskantních kousků?

„To určitě ne. V těchto situacích se vůbec nesmíme vyskytnout. I kdybychom se k tomu někdy dostali, tak by nám to organizátor závodu rychle zatrhl.“

Vloni jste skončil na pátém místě, letos se vám to zatím bohužel překonat nepodařilo a před sebou máte už poslední tři závody. S jakým celkovým umístěním byste byl v téhle situaci spokojený?

„První polovina startovního pole by pro nás byl fantastický výsledek, ale vzhledem k tomu, že zbývají už jen tři závody, to bude hodně těžké. To bychom ale museli všechny tři zbývající závody skončit nad očekáváním. Samozřejmě bychom se chtěli minimálně posunout dopředu, ale první polovinu bych považoval za obrovský úspěch.“

České je v akrobatickém létání přímo velmocí. Čím to je, že se našim pilotům tak daří?

„Je tu obrovská tradice, akrobacie tu vždycky měla silné zastoupení už v dobách minulých. My na ni jen navazujeme, takže přebíráme zkušenosti a informace od lidí, kteří to dělali před námi. Já si pořád myslím, že česká akrobacie patří do špičky, což se s Martinem snažíme dokázat i v seriálu.“

Sledujete i mladší letce? Roste vám už do budoucna nějaký konkurent?

„Mladší letce rozhodně sleduji. Jestli mi roste nějaký konkurent je ještě relativně brzo určit. My se toho určitě nebojíme a pevně věříme, že za námi přijdou další lidé, kteří budou v tradici pokračovat.“

Nebojíte se tedy, že by akrobatické letectví dopadlo podobně jako český fotbal a hokej, kde mladší generace zatím nedokázala navázat na úspěchy té předchozí?

„Bát se můžu, ale popravdě je to úplně odlišný sport. Vždycky je to o pár jedincí, kteří když se do toho opřou, tak se mohou dostat daleko. To byl vlastně i můj případ, kdy jsem tomu obětoval všechno, včetně kariéry v jiném oboru. Je to ale spíš o tom, co je který člověk pro úspěch schopen udělat. Věřím, že se podobný nadšenec ještě najde a bude pokračovat v našich stopách. Pokud mu budu moct pomoci, tak budu jedině rád.“

Co pro vás vlastně létání znamená?

„Asi maximální svobodu a dneska to nejlepší zaměstnání, jaké jsem si kdy mohl představit. Byla to má vysněná práce a teď si plním svůj sen.“