Králové vzduchu: Mistři světa Barším a Kendricks chtějí na Zlaté tretře létat

Barším útočí na rekord Zlaté tretry 233 centimetrů Bohdana Bondarenka z roku 2014, Kendricks se porovná s výkonem 592 centimetrů, který nedrží nikdo jiný než světový rekordman Renaud Lavillenie. A Kendricks to dobře ví.

„Rekord mítinku samozřejmě drží jeho vítěz. Takže, když útočíte na rekord mítinku, je to vlastně závod proti historickému all star teamu, soupeříte se všemi předchozími vítězi,“ říká Kendrick. „Takže jsem si to našel a zjistil jsem, že tady je rekordmanem Renaud Lavillenie. S ním mám letos bilanci 2:2. Takže když ho porazím, připočítám si to jako třetí vítězství!“

Barším v posledních šesti letech přeskočil hranici 240 centimetrů a už dávno si zvyknul odpovídat nejen na otázky kolem rekordů mítinku, ale také týkající se historického maxima, které drží Kubánec Javier Sotomayor výkonem 245 centimetrů.

„Nevadí mi ty otázky dostávat,“ říká Barším. „Jsem hlavně rád, jak posledních pět skáču. Potřebujete tlak, který by vás posouval. Když se mě ptají na rekordy, je to spíš motivace.“

Barším i Kendricks jsou sice v Ostravě poprvé, ale o mítinku mají dobrý přehled.

„Nikdy jsem se sem nedostal, ale stravský mítink jsem vždycky sledoval. Posledních pět let jsem se díval live,“ líčí Barším. „Vždycky to vypadlalo jako zajímavý mítink. Co mě zaujalo je, že je vždy vyprodáno. A vždycky tu byly dobré výsledky v různých disciplínách. Snad začnu rekordem mítinku a potom poletím výš a výš.“

Kendricks už se na ostravský stadion byl podívat.

„Ostravský mítink jsem sledoval. Moje tréninková kolegyně Sandi Morrisová mi už dřív poslala video a byl jsem se už podívat přímo na stadion. Vším si, jak se změnil. Od pohledu vidím, že bude jedním z mých nejoblíbenějších,“ uvedl Kendricks.

Američan má motivaci po nedělní porážce ve Stockholmu, kde ho porazil juniorský světový rekordman Armand Duplatis. Barším je venku od loňské sezony neporažený. Bude ale bojovat s Rusem Danilem Lysenkem, s kterým prohrál na březnovém halovém mistrovství světa v Birminghamu.