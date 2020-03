Kluci nás podceňují, pro nás je to motivace, prozradila Skeli z holčičího týmu Greedy Girls | iSport.cz

Prozradíte, jak vznikla myšlenka založit čistě holčičí tým?

„V lednu 2017 mě kontaktoval Sutech, že skládá pod týmem Peasant Gaming ladies tým a jestli se chci přidat. Někdy v roce 2013 jsem v takovém týmu hrála (v Abyssal Mermaids, pozn.red.) a přišlo mi to zajímavé. Tehdy měl náš tým jiné složení, z původní sestavy jsme zůstaly jen já a DzesssA. Tým, který Sutech složil, se často nebyl schopný sejít na tréninky, tak jsem kontaktovala Verundu, aby se k nám připojila. Sice s námi už nehraje, ale dělá kouče. Po první kvalifikaci na turnaj jsme to vzaly do svých rukou a s Dzesssou a Verundou založily Greedy Girls a přibraly hráčky dle vlastního uvážení. Jsme jediný holčičí tým u nás, tak se držíme zuby nehty, byla by škoda, kdyby zanikl.“

Jaká je vaše spolupráce v týmu? Rozumíte si jako holky víc?

„Musím říct, že to ze začátku bylo hodně psychicky náročné. Nebudeme si nic nalhávat, holek v Dotě tolik není a každá je zvyklá mít svou pozornost. V týmu se ta pozornost rozděluje mezi všechny členky a ne každá to snáší dobře. Ze začátku jsme docela dlouho řešily víc blbosti a spory, než hrály. S aktuální sestavou fungujeme vlastně poprvé za ty tři roky opravdu jako tým a hlavně bez větších dramat. Pracujeme na zlepšování a dokážeme si na rovinu říct, co nás štve. Dřív pro mě bylo hraní s kamarády odpočinkem, teď už to tak nevnímám. Naopak dám spíš přednost hře se spoluhráčkami.“

Jak se na vás dívá komunita? Nezažíváte třeba nějaké slovní útoky na to, že jste ženy hráčky?

„Komunita je skvělá a fandí nám. Asi jsem nezažila vysloveně negativní reakce. Dřív jsme tréninky streamovaly na Twitchi a lidi se naučili chodit. Teď víc tryhardíme a streamy jsme přerušily, aby nás to nerozptylovalo. Snad se k nim časem kvůli fanouškům vrátíme. Hráváme i turnaje a samozřejmě slyšíme mnohdy názory, že jsme free win. Ale to je prostě realita a není se za co zlobit. Naopak, pro nás to je motivace a příležitost překvapit.“

V týmu bývá zvykem, že má každý jasně danou roli. Jaká je vaše a proč jste se rozhodla právě pro ni?

„Já hraji trojku, tedy offlane. Začínala jsem na supportech jako většina holek. Supporta jsem hrála i v původním ladies týmu, ale tenkrát jsme měly problém sehnat „offku“. Po rozpadu týmu jsem to zkusila, kdyby se to náhodou do budoucna hodilo, a už mi to zůstalo.“

Jak si vedete na esportové scéně? Jaký je váš zatím největší úspěch?

„Snažíme se hrát všechny kvalifikace a turnaje, které jsou u nás k mání. Hrály jsme i joinDOTA League, dokud ji nezrušili. Pro nás je úspěch jakákoli výhra, a když neskončíme poslední (směje se). To se taky často stávalo a sebevědomí to nepřidá, teď už jsou výhry častější. Nás hlavně hrát baví a rády jezdíme na LAN akce, protože komunita je malá a s hráči se navzájem známe. S holkama se scházíme občas i mimo Dotu. Jsme kamarádky i v reálu.“

Čeho byste chtěly dosáhnout? Jaké máte v Dotě cíle?

„Asi nemáme žádný pevně stanovený cíl. Chceme se zlepšovat a víc vyhrávat. Kdo by nechtěl. Nad protihráči s podobnou úrovní chceme vyhrát a ty lepší chceme minimálně potrápit a vzít si z toho co nejvíc zkušeností.“

Vznikla teď Sazka eLEAGUE, co na ni říkáte?

„Liga je pro mě strašně zajímavý projekt. Pro komunitu je to obrovský skok. Ještě žádná akce nebyla tolik medializovaná a na hráče pořadatel nekladl tak velké nároky. Doufám, že to jako komunita zvládneme a liga nám pomůže se posunout na vyšší úroveň. My se toho samozřejmě budeme účastnit.“

Před vámi je poslední kvalifikace. Věříte, že dokážete postoupit?

„Nemám přehnané očekávání, ale jiskřička naděje tam je. Záleží hodně na tom, jaké nám systém vygeneruje soupeře. V minulých kvalifikacích bylo mnoho týmů, které můžeme porazit, ale jsou tam taky takové, které nás s přehledem vyřadí. Hlavní je se zúčastnit a ono to jednou vyjde.“

Greedy Girls • Foto Archiv Hany Dichtlové