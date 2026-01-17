Český nájezd na Austrálii: šestnáctka v akci. Muchová má posilu, muži formu, ale...
Do prosluněného areálu v Melbourne Parku, který kopíruje řeka Yarra a za jehož plotem jezdí vlaky jak v Praze na Štvanici, nastoupí šestnáctičlenná tuzemská výprava (5 mužů a 11 žen). Australian Open, první grandslam tenisového roku, startuje již v neděli a Češi hodlají opravit nepovedený poslední ročník, kdy neměli po čtrnácti letech zástupce ve čtvrtfinále. Letos to může dokázat dlouhý zástup nadějí v čele s Karolínou Muchovou. Tituly obhajují Jannik Sinner a Madison Keysová.
Největší esa: Karolína Muchová
- věk: 29
- na žebříčku: 19.
- bilance na AO: 8:5
- nejlépe na AO: semifinále (2021)
- soupeřka pro 1. kolo: Cristianová (Rum.)
Největší česká naděje pro Melbourne, kde jí před pěti lety dělil jediný set od postupu do finále. Na úvod sezony v Brisbane Muchová vyřadila dvě hráčka z desítky a ztroskotala až v semifinále na světové jedničce Aryně Sabalenkové. Působí zdravě, do týmu přibrala na zkoušku ostříleného nizozemského kouče Svena Groenevelda (60), jenž vedl Mariu Šarapovovou či Anu Ivanovičovou. Grandslamový rytmus se dny volna mezi zápasy jí svědčí. Aby však udělala velký úspěch, bude zřejmě muset v osmifinále vyřadit světovou trojku Coco Gauffovou.
Největší esa: Jakub Menšík
- věk: 20
- na žebříčku: 18.
- bilance na AO: 3:2
- nejlépe na AO: 3. kolo (2025)
- soupeř pro 1. kolo: Carreňo (Šp.)
Na kurtech, kde si před čtyřmi lety udělal jméno pochodem do finále juniorky, bude dvacetiletý talent usilovat o zdolání další mety – poprvé v kariéře projít alespoň do 4. kola grandslamu. Rozjezd sezony při United Cupu se mu i kvůli předchozí nemoci extra nezdařil (bilance 1:2), a tak zariskoval a vydal se tento týden do Aucklandu, kde získal titul. Ve 3. kole v Melbourne se může střetnout s jedním z dvojice Griekspoor – Hurkacz, pro osmifinále je na kolizní dráze s Novakem Djokovičem.
Největší esa: Jiří Lehečka
- věk: 24
- na žebříčku: 19.
- bilance na AO: 8:4
- nejlépe na AO: čtvrtfinále (2023)
- soupeř pro 1. kolo: Gea (Fr.)
V Austrálii, jeho obvykle úspěšném lovišti, letos zatím moc štěstí nenašel. Coby obhájce v Brisbane skrečoval po kvalitní výhře nad Tomášem Macháčem druhý zápas Sebastianu Kordovi. Podle posledních zpráv je však Lehečkův kotník v pořádku a po týdenní přípravě v Melbourne bude nachystaný. Los mu však příliš nenahrál, už do 3. kola mu hrozí nasazená osmička Taylor Fritz, v tom předchozím může narazit na hvězdného veterána Stana Wawrinku.
Největší esa: Linda Nosková
- věk: 21
- na žebříčku: 13.
- bilance na AO: 4:2
- nejlépe na AO: čtvrtfinále (2024)
- soupeřka pro 1. kolo: Semenistá (Lot.)
Už nějaký čas se potýká s problémy hamstringu a v náročném úvodu sezony se zranění stehna opět ozvalo. V Brisbane svedla dva třísetové mače, v tom druhém nevyužila dva mečboly na členku top 10 Mirru Andrejevovou a odhlásila se z Adelaide. Los má však nasazená třináctka slušný, ve 3. kole čeká trápící se Jelena Ostapenková, v osmifinále pak světová čtyřka Amanda Anisimovová, jež hraje podobným stylem.
Mohou překvapit: Markéta Vondroušová
- věk: 26
- na žebříčku: 34.
- bilance na AO: 9:7
- nejlépe na AO: 4. kolo (2021)
- soupeřka pro 1. kolo: Baptisteová (USA)
Už v noci na neděli zahájí turnaj jako první z Čechů a Češek. Wimbledonská vítězka nově vedená koučem Romanem Jebavým je velkou neznámou, jelikož si v Adelaide obnovila zranění levého ramene, což je vážné.
Mohou překvapit: Tomáš Macháč
- věk: 25
- na žebříčku: 35.
- bilance na AO: 6:5
- nejlépe na AO: 3. kolo (2024, 2025)
- soupeř pro 1. kolo: Dimitrov (Bulh.)
Cestou k triumfu v Adelaide zahrál skvělé zápasy, hrát turnaj týden před grandslamem se na vás ale může podepsat. V Melbourne mu těsně uniklo nasazení a los se na něm vyřádil. V jednom ze šlágrů úvodního kola na něj čeká 34letý Grigor Dimitrov, následně hrozí Stefanos Tsitsipas a ve 3. kole světová pětka Lorenzo Musetti.
Mohou překvapit: Tereza Valentová
- věk: 18
- na žebříčku: 60.
- bilance na AO: 0:0
- nejlépe na AO: -
- soupeřka pro 1. kolo: Jointová (30-Austr.)
Čeká ji třetí start v hlavní soutěži grandslamu a premiérový v Austrálii. A potřetí bude chtít zvládnout úvodní kolo, v němž ale tentokrát číhá další velký talent - jen o rok starší Maya Jointová, žebříčkově nejlepší Australanka nasazená jako číslo 30.
Mohou překvapit: Barbora Krejčíková
- věk: 30
- na žebříčku: 55.
- bilance na AO: 13:5
- nejlépe na AO: čtvrtfinále (2022, 2024)
- soupeřka pro 1. kolo: Šnajderová (23-Rus.)
Panují obavy o stav jejího levého kolene, s nímž se už potýká nějaký čas a tento týden v tasmánském Hobartu si ho obnovila při střetu s Peyton Stearnsovou. Levoruká Ruska Dijana Šnajderová je navíc pro 1. kolo těžkou soupeřkou.
Mohou překvapit: Marie Bouzková
- věk: 27
- na žebříčku: 45.
- bilance na AO: 1:6
- nejlépe na AO: 2. kolo (2022)
- soupeřka pro 1. kolo: Zarazúaová (Mex.)
Pro usměvavou Bouzkovou je Australian Open výsledkově truchlivým grandslamem, při šesti startech v hlavní soutěži vyhrála jediný zápas. Mexičanka Renata Zarazuová (84. na WTA) je však určitě sokyní k poražení. Pak by čekal velký souboj s Igou Šwiatekovou, jež však není v extra formě.
Mohou překvapit: Kateřina Siniaková
- věk: 29
- na žebříčku: 46.
- bilance na AO: 3:12
- nejlépe na AO: 2. kolo (2015, 2018, 2024)
- soupeřka pro 1. kolo: Udvardyová (Maď.)
Její hlavní misí v Melbourne je obhajoba deblového titulu, ve dvouhře bude zlatý každý vyhraný zápas. Bojovnice Siniaková na modravých australských betonech strádá, ze 12 účastí vyhrála jen třikrát. A už ve 2. kole může nastoupit proti světové čtyřce Amandě Anisimovové.
Bez očekávání: Dalibor Svrčina
- věk: 23
- na žebříčku: 93.
- bilance na AO: 1:1
- nejlépe na AO: 2. kolo (2023)
- soupeř pro 1. kolo: Munar (Šp.)
Hlavní soutěž grandslamu si zahraje po třech letech, díky zlepšenému žebříčku se do ní dostal poprvé přímo bez nutnosti kvalifikace. Proti zdatnému Španělovi Jaume Munarovi, jenž před pár měsíci torpédoval české šance ve čtvrtfinále Davis Cupu, favoritem ale nebude.
Bez očekávání: Vít Kopřiva
- věk: 28
- na žebříčku: 100.
- bilance na AO: 0:1
- nejlépe na AO: 1. kolo (2024)
- soupeř pro 1. kolo: Struff (Něm.)
Do hlavní soutěže pronikl přímo jako jeden z posledních a bude usilovat o druhou kariérní výhru na grandslamu. Soupeřem mu bude 35letý německý veterán Jan Lennard Struff, jenž ho v listopadu na challengeru v Lyonu v zatím jediném vzájemném zápase vystřílel 6:1, 6:2.
Bez očekávání: Karolína Plíšková
- věk: 33
- na žebříčku: 1052.
- bilance na AO: 26:11
- nejlépe na AO: semifinále (2019)
- soupeřka pro 1. kolo: Stephensová (USA)
Zúčastnit se, už to bude vítězství pro někdejší světovou jedničku, která do Austrálie vyrazila s nadějí po víc než ročním léčení těžkého zranění kotníku. Kvůli problémům s lýtkem se však odhlásila jak z Brisbane tak z Adelaide, se sokyní pro 1. kolo Sloane Stephensovou má negativní skóre 1:6.
Bez očekávání: Sára Bejlek
- věk: 19
- na žebříčku: 88.
- bilance na AO: 0:3
- nejlépe na AO: 1. kolo (2023-25)
- soupeřka pro 1. kolo: Kruegerová (USA)
Ač jí bude koncem ledna teprve dvacet let, už počtvrté se představí v hlavní soutěži Australian Open. Na premiérový postup maličká Češka stále čeká, Američanka Ashlyn Krugerová pro úvodní kolo je však hratelný los.
Bez očekávání: Nikola Bartůňková
- věk: 19
- na žebříčku: 126.
- bilance na AO: 0:0
- nejlépe na AO: -
- soupeřka pro 1. kolo: Kasatkinová (Austr.)
Loni touhle dobou se vracela po nešťastné dopingové aféře coby členka páté stovky žebříčku. Happy end - nyní se po úspěšné kvalifikaci chystá na premiéru v hlavní soutěži grandslamu a tluče na bránu top 100. Proti Rusce v australských službách Darje Kasatkinové nemá co ztratit.
Bez očekávání: Linda Fruhvirtová
- věk: 20
- na žebříčku: 132.
- bilance na AO: 3:2
- nejlépe na AO: 4. kolo (2023)
- soupeřka pro 1. kolo: Sunová (N. Zel.)
Před třemi lety v Melbourne dosáhla největšího grandslamového úspěchu – osmifinále. Stále teprve dvacetiletá slečna má za sebou komplikované sezony, tři kvalifikační kola však ubojovala shodně ve třech setech a má další šanci se ukázat.