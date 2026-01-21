Muchová slaví, po velkém boji postupuje do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open. Devatenáctá nasazená hráčka úvodního grandslamu sezony zvítězila po více než dvouapůlhodinovém boji nad Američankou Alyciou Parksovou 4:6, 6:4, 6:4. V dalších zápasech druhého kola dvouhry v Melbourne ve čtvrtek nastoupí deset českých tenistů.
Parksová se na začátku utkání blýskla několika nechytatelnými údery, a třebaže v sedmé hře přišla o podání, dokázala bleskurychle vyrovnat. V desátém gamu pak Muchová poslala forhend do sítě a set prohrála 4:6.
Muchová se v roce 2021 probojovala v Melbourne do semifinále, od té doby ale nepřekonala druhé kolo. Tentokrát dokázala zápas otočit. Po dvou využitých brejkbolech získala druhý set a po téměř hodinovém přerušení kvůli dešti vyhrála i třetí sadu.
Parksová vsadila na razantní hru, zaznamenala jedenáct es a ve statistice vítězných úderů dominovala 39:16, ale také mnohem častěji chybovala (58:26). Bojovala však do poslední chvíle, odvrátila tři mečboly.
S 99. hráčkou žebříčku Parksovou se devětadvacetiletá Muchová utkala podruhé. Soupeřce oplatila loňské vyřazení z prvního kola Roland Garros, kde s pětadvacetiletou Američankou prohrála 3:6, 6:2, 1:6.
O postup do osmifinále se Muchová utká s Polkou Magdou Linetteovou, s níž má bilanci 3:1.
Kateřina Siniaková a její americká spoluhráčka Taylor Townsendová udělaly první krok k obhajobě loňského titulu. Nejvýše nasazená dvojice zdolala v úvodním kole čtyřhry Annu Siskovou a belgickou tenistku Magali Kempenovou 6:3, 6:4.
Siniaková v Melbourne, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Druhé kolo ji čeká i ve dvouhře, kde narazí na nasazenou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA.
Ve čtyřhrách uspěl i Adam Pavlásek s australským spoluhráčem Johnem-Patrickem Smithem a pár Jesika Malečková, Miriam Škoch.