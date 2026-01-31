Předplatné

Rybakinová vyhrála Australian Open. Favoritka Sabalenková padla ve třech setech

Aryna Sabalenková na titul z Australian Open nedosáhla
Aryna Sabalenková na titul z Australian Open nedosáhla
Jelena Rybakinová z Kazachstánu při finále Australian Open
Aryna Sabalenková na titul z Australian Open nedosáhla
Aryna Sabalenková padla ve finále Australian Open
Aryna Sabalenková padla ve finále Australian Open
Aryna Sabalenková padla ve finále Australian Open
Jelena Rybakinová poprvé vyhrála tenisové Australian Open
Jelena Rybakinová poprvé vyhrála tenisové Australian Open
Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé Australian Open. V dnešním finále porazila světovou tenisovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6, 6:4. Soupeřce oplatila v Melbourne finálovou porážku z roku 2023.

Šestadvacetiletá Rybakinová, která plnila roli nasazené pětky získala druhý grandslamový titul. Před čtyřmi lety triumfovala ve Wimbledonu. Sabalenkovou porazila posedmé z 15 vzájemných zápasů a navázala proti ní na triumf z loňského finále Turnaje mistryň.

O rok starší Sabalenková, která se do finále Australian Open dostala počtvrté za sebou, nevyužila možnost získat pátý grandslamový titul a třetí z Melbourne. Rozhodující zápas o titul tam prohrála podruhé za sebou, vloni nestačila na Američanku Madison Keysovou. Turnaj vyhrála v letech 2023 a 2024.

