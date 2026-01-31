Rybakinová vyhrála Australian Open. Favoritka Sabalenková padla ve třech setech
Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé Australian Open. V dnešním finále porazila světovou tenisovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 4:6, 6:4. Soupeřce oplatila v Melbourne finálovou porážku z roku 2023.
Šestadvacetiletá Rybakinová, která plnila roli nasazené pětky získala druhý grandslamový titul. Před čtyřmi lety triumfovala ve Wimbledonu. Sabalenkovou porazila posedmé z 15 vzájemných zápasů a navázala proti ní na triumf z loňského finále Turnaje mistryň.
O rok starší Sabalenková, která se do finále Australian Open dostala počtvrté za sebou, nevyužila možnost získat pátý grandslamový titul a třetí z Melbourne. Rozhodující zápas o titul tam prohrála podruhé za sebou, vloni nestačila na Američanku Madison Keysovou. Turnaj vyhrála v letech 2023 a 2024.