Změnil jsem si číslo, vtipkoval po šoku Djokovič. Australské finále ještě neprohrál…
V květnu mu bude devětatřicet a mnozí už nevěřili, že si ještě někdy vyšlape cestu do grandslamového finále. Nikdy však nepodceňujte Novaka Djokoviče, nejlepšího tenistu všech dob. Starý mistr předvedl další zázrak své kariéry, když v semifinále Australian Open skolil obhájce titulu a v Melbourne devatenáct zápasů neporaženého Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. A v neděli od 9.30 SEČ se utká s Carlosem Alcarazem o svůj pětadvacátý grandslamový titul kariéry.
Bylo po půldruhé hodině ráno melbournského času, když bekhend Jannika Sinnera doplachtil až do autu a Novak Djokovič s širokým úsměvem na tváři roztáhl paže ve vítězném gestu. „Nemám slov,“ žasnul sám. „Říkal jsem vám, že to bude těžké, ale ne nemožné…,“ dobíral si pak vítěz nevěřící. Právě zapsal jednu z největších výher kariéry po 4 hodinách a 5 minutách proti soupeři, s nímž prohrál pět posledních zápasů. A poprvé od Wimbledonu 2024 se vrací do grandslamového finále.
Australian Open se pro Djokoviče vyvíjí zcela bláznivě. Osmifinále se zraněným Jakubem Menšíkem nemusel absolvovat, ve čtvrtfinále už byl Srb v podstatě poražený, ale Lorenzo Musetti ho musel i přes náskok 2:0 na sety vzdát.
Djokovičův předchozí výkon byl tak nevýrazný, že se očekávalo, že ho Sinner zcela zastíní. Jenže na Laverově stadionu se stal pravý opak. Djokovič v utkání odvrátil 16 z 18 brejkbolů, nečekaně agresivní hrou na hraně rizika dostal o čtrnáct let mladšího favorita do úzkých. „Věděl jsem, že tohle je jediná cesta. Porazil mě pětkrát za sebou, měl moje telefonní číslo. Tak jsem si ho musel změnit,“ vtipkoval šťastný finalista, jenž se v neděli pokusí o věc, která se před turnajem jevila nemožně – rozrazit dvojblok Sinner – Alcaraz.
Nejstarší finalista Australian Open
Jednoho ze současných hegemonů má z krku, druhý půjde na kurt rozhodně ne zcela čerstvý po nejdelším semifinále v dějinách Australian Open. V něm Alcaraz udolala Němce Alexandra Zvereva po 5 hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6 (5), 6:7 (3). 6:7 (4), 7:5. Dohromady se obě mužská pětisetová finále hrála 9 hodin a 32 minut!
Djokovič se stal ve věku 38 let a 251 dní nejstarším finalistou Australian Open v dějinách a postoupil pojedenácté do jeho finále. Všech deset předchozích vyhrál. Pokud zvládne i to nadcházející, s 25 grandslamovými tituly se odpoutá od Margaret Courtové a osamostatní se na čele rekordní tenisové tabulky bez rozdílu pohlaví.
Naopak Alcaraz prahne v pouhých dvaadvaceti letech jako nejmladší tenista dějin zkompletovat titulovou sbírku ze všech čtyř grandslamů.
V každém případě se bude psát historie velkým písmem.