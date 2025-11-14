BJK Cup ONLINE: Česko - Kolumbie 1:0. Bartůňková získala důležitý první bod
České tenistky vedou v baráži Poháru BJK nad Kolumbií 1:0. První bod získala Nikola Bartůňková, která porazila Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. Po ní dnes ve Varaždínu nastupuje do druhé dvouhry česká jednička Linda Nosková proti Camile Osoriové. Získají české tenistky důležité vítězství? ONLINE přenos sledujte na iSportu.
B. J. King Cup 2025
Devatenáctiletá Bartůňková porazila 744. hráčku světa Lizarazovou za hodinu a 22 minut. Rodačka z Prahy zaznamenala úspěšný debut v týmové soutěži. Po utkání mezi Noskovou a Osoriovou se odehraje ještě čtyřhra. Do ní jsou zatím nahlášené Lucie Havlíčková a Dominika Šalková proti Lizarazové a Osoriové. Složení se ale může změnit.
Češky hrají baráž o udržení v elitní skupině poprvé od roku 2019. Vítězky dnešního zápasu se přiblíží triumfu ve tříčlenné skupině, který zajistí setrvání mezi elitou. Vedle Česka a Kolumbie jsou ve skupině D ještě domácí Chorvatky.