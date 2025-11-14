Předplatné

BJK Cup ONLINE: Česko - Kolumbie 1:0. Bartůňková získala důležitý první bod

Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola BartůňkováZdroj: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda
Češky se v Chorvatsku chtějí udržet v elitní skupině
Petr Pála s Barborou Strýcovou, která ho od nové sezony nahradí
Nehrající kapitán Petr Pála
Česká jednička Linda Nosková
5
iSport.cz, ČTK
B. J. King Cup
České tenistky vedou v baráži Poháru BJK nad Kolumbií 1:0. První bod získala Nikola Bartůňková, která porazila Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. Po ní dnes ve Varaždínu nastupuje do druhé dvouhry česká jednička Linda Nosková proti Camile Osoriové. Získají české tenistky důležité vítězství? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

B. J. King Cup 2025

LIVE
Stav série: 1:0
266031Detail
LIVE 1. set
Stav série: 1:0
0001Tipsport1,273,58Detail
LIVE
Stav série: 1:0
--Detail

Devatenáctiletá Bartůňková porazila 744. hráčku světa Lizarazovou za hodinu a 22 minut. Rodačka z Prahy zaznamenala úspěšný debut v týmové soutěži. Po utkání mezi Noskovou a Osoriovou se odehraje ještě čtyřhra. Do ní jsou zatím nahlášené Lucie Havlíčková a Dominika Šalková proti Lizarazové a Osoriové. Složení se ale může změnit.

Češky hrají baráž o udržení v elitní skupině poprvé od roku 2019. Vítězky dnešního zápasu se přiblíží triumfu ve tříčlenné skupině, který zajistí setrvání mezi elitou. Vedle Česka a Kolumbie jsou ve skupině D ještě domácí Chorvatky.

