Válec v prázdném domě. Na Češky přišlo sto lidí. Nedůstojné, povzdechla si Nosková
PŘÍMO Z VARAŽDÍNU | České tenistky vykročily do záchranářské mise o udržení mezi elitou BJK Cupu dominantně. Kolumbijské soupeřky přejel tým s věkovým průměrem 19,5 let jasně 3:0, když ztratil ve třech zápasech pouhých 11 gamů. V chorvatském Varaždínu byla ale na představení českého talentu zvědavá sotva stovka diváků. A nebýt české klaky, panovalo by při zápase soutěže, jež si říká tenisové mistrovství světa, hrobové ticho. „Je to takové nedůstojné,“ povzdechla si světová třináctka Linda Nosková.
Nikdo nečekal, že přijdou v pátek od dvou hodin na severu Chorvatska na zápas Česko – Kolumbie davy. Obžalobou rozporuplného modelu BJK Cupu byl ale tristní pohled na tribuny. Tiskový mluvčí českého výběru Karel Tejkal napočítal v úvodním zápase dne v ochozech 81 diváků. A o mnoho víc jich postupem dne do moderní haly pro pět tisíc diváků u řeky Drávy nedorazilo.
„Je to takový nedůstojný,“ prohlásila Linda Nosková. „Když jsem si tam sedla, přišlo mi to smutný. Jako malá jsem chodila do O2 areny, kde byly tisíce lidí. Tady jste seděli na lavičce, náš kotel byl za námi a před námi nebyl ale vůbec nikdo. Posílala jsem domů, co se to děje, kam se ztratila veškerá atmosféra?“ divila se debutantka Lucie Havlíčková. „Kdybychom tady neměly náš fanklub, je hrobové ticho,“ přisadila si Dominika Šalková.
Kapitán Petr Pála protřelý osmnácti roky ve funkci už zažil mnohé, tak malou návštěvu ještě ne. Ač šlo o „mrtvý zápas“ ve skupině, tedy ten, do kterého nezasáhnou domácí, čekal by větší snahu pořadatelů. „Říkal jsem si, že by možná přišly nějaké školy nebo děti z klubů. Když se hrál na jaře u nás zápas v Porubě Brazílie-Španělsko, tak dorazily…“
Vyjma atmosféry si však neměl český tým nač stěžovat. Nikola Bartůňková zvládla premiéru v BJKC vítězně. Slečna ze 130. místa žebříčku svým pestrým tenisem jasně převýšila kolumbijskou veteránku Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. O třináct let starší sokyně sehrála za Kolumbii už čtyři desítky reprezentačních zápasů. Zkušenosti ale nemohly dramaticky zatřást rozložením sil na kurtu, jelikož kvalita české tenistky byla o několik pater výš. Lizarazové patří až 744. příčka na žebříčku WTA a rozdíl byl zřejmý.
Krátký proces v historicky prvním duelu s Kolumbijkami pak rázně udělala dvacetiletá česká lídryně Linda Nosková. Světová třináctka potřebovala jen 59 minut na to, aby z kurtu vystřílela Camilu Osoriovou 6:2, 6:2 a vlastní zápasové skóre v BJK Cupu dostala na 3:3.
Předvedl se i debl Havlíčková – Šalková, jenž zneškodnil pár Perezová-Garciaová, Torresová Murciaová 6:1, 6:2. „Hrály jsme rychle, Lucka hrála fakt kulomety, takže pro mě to bylo na síti jednodušší,“ líčila Šalková.
Na tři body potřebovaly Češky jen 3 hodiny a 16 minut hry, v zápasech přišly dohromady jen o 11 gamů. V případě, že by v sobotu Kolumbijky zaskočily Chorvatky, nemusí Pálova parta nakonec v neděli ani zvítězit. Spíš se však očekává bitva o první místo Česko – Chorvatsko. Velká návštěva podle organizátorů ale opět nikoliv…
Baráž o Světovou skupinu BJKC:
Česko - Kolumbie 3:0
Bartůňková – Lizarazová 6:3, 6:1
Nosková – Osoriová 6:2, 6:2
Havlíčková, Šalková – Perezová-Garciaová, Torresová Murciaová 6:1, 6:2