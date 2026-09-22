BJK Cup: Česko - Velká Británie 2:0. Nosková s Bouzkovou se postaraly o postup do semifinále
Paráda! České tenistky postupují do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Po vítězství Marie Bouzkové nad Sonayou Kartalovou zvládla svůj zápas také Linda Nosková, která porazila Katie Boulterovou [výsledek]. Češky tak ve čtvrtfinále proti Velké Británii ovládly obě dvouhry a zajistily si postup mezi nejlepší čtyři týmy. Tým kapitánky Barbory Strýcové tak při své premiéře v soutěži pro osm nejlepších týmů v Šen-čenu pokračuje dál.
Podrobnosti připravujeme.