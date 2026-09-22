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BJK Cup: Česko - Velká Británie 2:0. Nosková s Bouzkovou se postaraly o postup do semifinále

Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0Zdroj: ČTK / AP / Andy Wong
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková zdolala Sonay Kartalovou a tenistky vedou v Poháru BJK nad Britkami 1:0
Marie Bouzková
Marie Bouzková
Sonay Kartalová
Marie Bouzková
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
B. J. King Cup
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Paráda! České tenistky postupují do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Po vítězství Marie Bouzkové nad Sonayou Kartalovou zvládla svůj zápas také Linda Nosková, která porazila Katie Boulterovou [výsledek]. Češky tak ve čtvrtfinále proti Velké Británii ovládly obě dvouhry a zajistily si postup mezi nejlepší čtyři týmy. Tým kapitánky Barbory Strýcové tak při své premiéře v soutěži pro osm nejlepších týmů v Šen-čenu pokračuje dál.

Podrobnosti připravujeme.

B. J. King Cup 2026

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