Sára Bejlek o skalpu Sabalenkové i kamarádce Vondroušové: Maky vzali kus srdce
PŘÍMO ZE ŠEN-ČENU | Je to paradox. V pěti z osmi národních výběrů, které startují na finálovém turnaji BJK Cupu, by byla Sára Bejlek týmovou jedničkou. V tom hvězdném českém je i se současným životním žebříčkem (28. na WTA Tour) až čtvrtou singlistkou. Dvacetiletá levoruká tenistka to však bere s humorem, a i když vůbec nemusí zasáhnout do hry, vážila dvacetihodinovou cestu z Mexika přes čtrnáct časových pásem až do Šen-čenu. O tom všem a celé průlomové sezoně 2026 se rozpovídala přímo v Číně.
Rok začínala na chvostu první stovky a vypracovala se během něj do pozice jednoho z největších světových talentů. Vždyť v žebříčku WTA jsou před jen 163 centimetrů vysokou rodačkou z Hrušovan nad Jevišovkou jen tři mladší hráčky.
V Šen-čenu je o čtrnáct hodin víc než v Guadalajaře, kde jste ještě minulý týden hrála turnaj. Jak zvládáte extrémní jet lag?
„Dobře spím, neprobouzím se ve dvě tři ráno. Během dne normálně trénuju s týmem a nepřijde mi, že bych byla tuhá. Vůbec nevím, jak to moje tělo zvládá, ale s tímhle týmem člověk nemá šanci být unavený.“
Přesun z Mexika do Číny musel být docela dobrodružný, že?
„Cesta byla krkolomná, byly jsme dvacet hodin v jednom letadle, což se mi v ten moment úplně nelíbilo.“
Jak se to stalo?
„Letěli jsme z Guadalajary do Mexico City. Na trase Mexico City – Tijuana jsme měli technickou zastávku asi na tři hodiny. Nechali nás v letadle, natankovali a letěli jsme tím samým strojem sem. Takže dvacet hodin na jednom místě nebylo úplně příjemných, ale dá se to zvládnout. Je to můj rekord, trvalo to sem déle než do Austrálie.“
Jinde by byla jednička
Do Číny jste přiletěla v roli české singlové čtyřky, v pěti jiných výběrech, které na finálovém turnaji BJK Cupu startují, byste ale zastávala roli jedničky. Jak tenhle paradox berete?