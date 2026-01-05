Berdych o Macháčově omluvence: Nemám potřebu se v tom šťourat. Proč vzal mladé deblisty?
První únorový víkend vytáhne v úvodním kole Davis Cupu dva tenisty z top 20 žebříčku proti Švédům, jejichž nejlepší singlista figuruje až v páté stovce. „Na tohle utkání máme sestavu, která je dostatečná na to, aby se zvládlo,“ uvedl kapitán Tomáš Berdych k omluvence, kterou mu poslal Tomáš Macháč. Na mač do nové haly v Jihlavě nominoval Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a nově také deblový pár Petr Nouza – Patrik Rikl. Páté jméno přibude až podle vývoje dalších událostí.
První pracovní pondělí nového roku vyrazil s delegací svazu do Jihlavy, kde si pochvaloval krásu i parametry nové Horácké Arény. A také hlad po tenise, vždyť lístky na mač se Švédy se vyprodaly za hodinu. „Hala je krásná, zázemí super. Je na co se těšit a věřím, že to podtrhneme i výsledkem,“ hlásal Tomáš Berdych, když oznámil svůj tým proti Tre Kronor.
Poprvé jste poslal nominaci deblovému páru Petr Nouza – Patrik Rikl. Co vás k tomu vedlo?
„Rád beru do týmu nové kluky, o nichž si myslím, že mají výkonnost a potenciál se v něm do budoucna usadit. Zápas se Švédskem je dobrou příležitostí. Kluci měli výborný loňský rok a i to, že spolu chtějí hrát dál, z nich dělá dobrou deblovou variantu. Možnost mít v týmu ryzí deblový pár by mohla být do budoucna docela zajímavá, aby měli singlisté víc času si odpočinout.“
Nouzu s Riklem jste sledoval už nějaký čas, že?
„Přesně tak. Líbí se mi hlavně to, že si svoji cestu společně prošlapali od malých turnajů až po to, kde jsou dneska. Co jsem s nimi mluvil, přijdou mi jako strašně fajn kluci, kteří to mají jasně srovnané. Páťa je spíš ta šikovnější stránka týmu, Petr zase víc tvrdí muziku. Tohle spojení jim dobře funguje. Je to Davis Cup, pro ně velká výzva, může to být svazující, ale o tom to je. Šanci mají, aby se o své místo porvali. A ukáže se, jestli do týmu patří natolik, aby byli stálými členy a dělali body.“
S Riklovým otcem Davidem jste se sám ještě v Davis Cupu potkal.
„Já za něj vlastně tenkrát hrál své první daviscupové utkání v Thajsku, protože onemocněl a já byl nemocný jen na začátku týdne. Když jsme se v sobotu ráno sešli na snídani, posbírali jsme ty, kteří byli nejmíň nemocní, což jsme byli já s Novčou (Jiřím Novákem) a šli hrát.“ (smích)
Dva a půl měsíce od bolavé porážky ve čtvrtfinále v Boloni se Španělskem se do týmu vrací Jiří Lehečka s Jakubem Menšíkem. Váhali?
„Od prvního momentu ani jeden z nich na vteřinu neuvažoval, že by nehrál. Dohrálo se víceméně v Boloni a při odletu už se pomalu ptali, jestli budeme v případě domácího zápasu hrát v Jihlavě. Od nich nebylo co řešit.“
Respektuju, pro co se Tomáš rozhodl
Zato Tomáš Macháč poslal omluvenku s tím, že chce upřednostnit individuální kariéru a během daviscupového týdne startovat na turnaji v Montpellier, jelikož v první části roku obhajuje mnoho bodů a chce je zkusit nahrát. Neobvyklý krok…
„Tomáš se omluvil, řekl mi své důvody. Jsme domluvení, že jeho situace se bude pořád nějak vyvíjet a řešit, takže to neznamená, že nemůže být ještě součástí týmu na Švédy, pokud by se mu v Austrálii dařilo. Ale nemůže být zatím v nominaci z technických důvodů, protože by pak nemohl hrát turnaj, který plánuje. Podobné je to s Daliborem Svrčinou. Ten je připravený hrát, pokud nebude Tomáš. Ale nemohl jsem ho ještě nominovat, jelikož by pak nemohl na turnaj.“
Zaskočilo vás Macháčovo rozhodnutí?
„Respektuju to, pro co se rozhodl. A asi nemám potřebu se v tom víc šťourat. Na tohle utkání máme sestavu, která je dostatečná na to, aby se zvládlo, což je pro mě nejdůležitější. Fakt není potřeba to víc řešit. Je možné, že ho dohnaly obhajoby, které vidí před sebou a chce to řešit tímhle způsobem. Situaci prostě vnímá a cítí takhle. OK, já to respektuju a jdeme dál.“
I tak bude český tým proti Švédům, jejichž prvním singlistou bude až 443. tenista žebříčku Olle Wallin, jasným favoritem.
„Jednoznačný cíl je postoupit. Kluci už mají něco za sebou, loni si zažili velice podobnou situaci, když jsme hráli doma s Koreou. Pevně věřím, že tyhle zkušenosti převedou do zápasu se Švédskem. S pokorou to odpracujeme, zvládneme a půjde se dál. Máme vyhlídku dalšího domácího zápasu v září (USA či Maďarsko) a byla by škoda, abychom si to zkazili tím, že by se první utkání prohrálo.“
Vyrazíte stejně jako loni sledovat české tenisty na Australian Open?
„Tentokrát ne. Není to tak dávno, co jsme se viděli v Boloni a veškeré organizační věci před zápasem se mi povedlo zvládnout před tím, než kluci odletěli. Ale s kluky i trenéry jsme samozřejmě neustále v kontaktu.“
Vstával jste v noci na pondělí na derby v Brisbane Lehečka – Macháč?
„Přiznám se, že ne. To už jsem říkal i Jirkovi (Lehečkovi), když jsem s ním přes Vánoce byl jeden den hrát. Povídal jsem mu, že doufám, že budu mít důvod vstávat a dívat se. Teď to ale ještě nebyl úplně on, abych ve čtyři ráno vstával na první kolo. (úsměv) Pustil jsem si zápas až ráno po probuzení.“
Fakta o utkání Česko - Švédsko
kdy: sobota 7. a neděle 8. února
kde: Horácká Aréna Jihlava (kapacita 5500)
Nominace Česka
Jakub Menšík 20 18. 8:7
Nominace Švédska
Olle Wallin 24 443. 1:1