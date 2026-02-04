Předplatné

Šampionky z Melbourne na Davis Cupu. Chceme také do reprezentace, hlásí Kovačkovy

Sestry Kovačkovy navštívily daviscupový trénink
V sobotu ovládly v aréně Margaret Courtové juniorský deblový turnaj a byly pasovány na šampionky Australian Open. Ve středu už se po přesunu z Melbourne zdravily v Jihlavě s krajany, kteří se chystají na daviscupový duel 1. kola proti Švédsku. I talentované sestry Kovačkovy, sedmnáctiletá Alena a o dva roky mladší Jana, by rády jednou kráčely v jejich stopách. „Atmosféra reprezentační akce je úžasná a snad se brzy dostaneme i my do výběru Barbory Strýcové. To nás láká a motivuje,“ líčila Alena ambice probojovat se do dámského výběru v Billie Jean King Cupu.

Před sebou mají zlomové období, přechod z juniorek mezi dospělé, které určuje, zda máte na profesionální dráhu. Patnáctileté Janě patří v žebříčku WTA už 567. místo, Alena je 609. na světě. Juniorské grandslamy berou tenistky TK Sparta Praha spíš jako zpestření roku. Stejně jako v září při US Open ovládly nasazené jedničky i v Melbourne deblový turnaj bez ztráty setu, když v celočeském finále přemohly Terezu Heřmanovou s Denisou Žoldákovou 6:1, 6:3.

„Bylo moc příjemné, že proti nám stál druhý český pár. Ráda bych hrála i další turnaje se ségrou, protože stát na kurtu vedle Alči je prostě nejlepší,“ popsala Jana. „Je skvělý pocit vracet se do Česka s pohárem v ruce. Zatím jsme ještě ani neměly šanci to pořádně oslavit, ale vlastně to ani tolik nebereme jako obrovský úspěch. Naše cíle jsou bodovat hlavně v singlu v kategorii žen,“ dívá se dopředu starší Alena, jež vlastní i wimbledonskou deblovou trofej, kterou v sezoně 2023 získala po boku Laury Samson. „Alena je taková sběratelka, protože už jí chybí jen vítězství na juniorském Roland Garros. Doufejme, že ho tento rok doplní, a také Jana postupně rozšíří svou sbírku titulů,“ chválil naděje sparťanský ředitel Miroslav Malý a jedním dechem podotkl. „Debl je pro holky spíš doplněk a obě mají ambici hlavně v singlu a v dospělých kategoriích.“

Z pohledu dvouhry nebyl australský výjezd pro Áju a Jáju, jak se sestrám říká, tak zářný. Alena coby nasazená jednička vypadla ve 3. kole, Jana v roli turnajové dvojky skončila ještě o zápas dřív. I kvůli tomu se vracely z jižní polokoule spíš rozpačité, daviscupový kapitán Tomáš Berdych je však chlácholil. „Juniorský grandslamový titul je pro kariéru holek moc důležitý. Každá kategorie a každý krok v kariéře má svoje stupně, kterými je potřeba projít. A od toho tyto turnaje jsou a každé vítězství je důkaz toho, že to, co hráčky dělají, dělají dobře,“ připomněl jim. A těšilo ho, že dívky mají touhu reprezentovat. „Je fajn slyšet, že už takto mladé to mají v sobě a reprezentace v nich něco vyvolává.“

K tomu, aby se v našlapané dámské konkurenci dostaly do národního týmu, vede ještě dlouhá cesta. I proto byla návštěva daviscupového tábora v Jihlavě v podání sester Kovačkových pouze letmá. „Trochu mě mrzí, že nemůžeme zůstat a povzbuzovat kluky. Musíme totiž trénovat a v neděli nastoupíme do turnaje na Štvanici,“ popsala tenisovou realitu Jana.

