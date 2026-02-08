Davis Cup: Česko - Švédsko 3:0. Postupový bod přišel po bitvě ve čtyřhře
Povinnost splněná s přehledem. Čeští tenisté postoupili do druhého kola Davisova poháru. Nad Švédskem v Jihlavě vedou po čtyřhře 3:0. Rozhodující bod zařídili debutanti Patrik Rikl a Petr Nouza, kteří ve vyprodané Horácké aréně odvrátili mečbol a po bezmála tříhodinovém boji porazili pár Erik Grevelius, André Göransson 7:6, 6:7, 7:6.
Jiří Lehečka i další debutant Dalibor Svrčina zvítězili v sobotních zápasech bez ztráty setu. V Jihlavě by se nyní měla hrát ještě závěrečná dvouhra, ke které kapitáni nahlásili Maxima Mrvu a Olleho Wallina.
V druhém kole narazí výběr kapitána Tomáše Berdycha v září stejně jako před rokem na Američany, kteří v Tatabánye vyřadili Maďarsko. Tentokrát budou mít výhodu domácího prostředí čeští hráči. Loni v Delray Beach na Floridě zvítězili hosté 3:2 na zápasy.
Finálová část pro nejlepších osm týmů se uskuteční v listopadu v Boloni. Češi obhajují účast ve čtvrtfinále, v němž loni nestačili na Španělsko.
Nouza s Riklem se v lednu probojovali do čtvrtfinále Australian Open, což je v žebříčku vyneslo do páté desítky. Ještě výš je ale loňský semifinalista melbournského grandslamu Göransson, jemuž v deblovém pořadí ATP patří 31. místo.
Za stavu 4:5 odvrátili domácí tenisté setbol a tie-break poté vyhráli 7:4. V dvanáctém gamu druhé sady naopak Rikl s Nouzou nevyužili mečbol a v třetím setu ztratili vedení 4:2. Sami se pak ocitli jediný míč od prohry, třetí zkrácenou hru ale nakonec rozhodly dva Nouzovy přímé body ze servisu.
„Oba jsme byli hrozně nervózní, ale jsem moc rád, že jsme do kabiny přinesli vítězný bod. Asi dokážeme hrát líp, ale byla to premiéra a prostě to k tomu patří,“ řekl České televizi Rikl. „Pro nás to je mnohem cennější, než kdyby to byl jednoduchý zápas. Vybojovali jsme to, i když se některé věci nedařily,“ doplnil Nouza.
Se Švédskem se Češi utkali poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3. Výběr kapitána Simona Aspelina přicestoval do Jihlavy bez jedničky Eliase Ymera, 159. hráče světa.
Česko - Švédsko 3:0 po čtyřhře
Nouza, Rikl - Grevelius, Göransson 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).