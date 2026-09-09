Američané útočí na grandslam. Proč to může být dobrá zpráva pro Čechy před Davis Cupem?
Americký tenis bude mít po dvou letech opět grandslamového finalistu, jenž může ukončit bezprecedentní 23 let dlouhé čekání hvězd a pruhů na šampiona turnaje velké čtyřky. Krajané Ben Shelton s Francesem Tiafoem se v pátek střetnou o vstupenku do titulového boje při US Open a nechají na Ashově stadionu vše. Dost možná tak padá start obou při pražském Davis Cupu, kde se již v pátek 18. září od 15 hodin rozehraje bitva s Čechy o postup do Final 8.
Světla ramp září naplno, chtíč se umocňuje s každým vyhraným zápasem. Vášniví fanoušci v New Yorku prahnou konečně vidět svého nového šampiona grandslamu. Tohle je mise, kterou nyní celým srdcem žijí Frances Tiafoe a Ben Shelton.
Svá těla během ní dostávají na limit. Tiafoe bojoval ve čtvrtfinále pět setů a skoro pět hodin s dalším Američanem Alexem Michelsenem. Shelton ve stejné fázi senzačně skolil obhájce titulu Carlose Alcaraze. Po čtyřech a půl hodinách a ve chvíli, kdy hodiny na východním pobřeží USA ukazovaly 3:33 ráno. Šlo o nejpozdější konec zápasu v dějinách US Open, který si vybere svou daň. „Za dva dny ale budu zase připravený, bez obav,“ vzkazoval Shelton, žebříčkově nejlepší Američan momentálně na 9. místě pořadí ATP.
Právě on je lídrem nominace kapitána Boba Bryana pro pražský Davis Cup, při němž se USA s Českem druhý rok po sobě střetnou o postup do finálového turnaje. A americký úspěch v New Yorku může být českou výhrou.
Neuvěřitelně náročné období
Přelet z kontinentu na kontinent, časový posun, přechod z otevřených kurtů do specifického prostředí vysočanské O2 areny, vysílené tělo po grandslamové jízdě. To vše nahrává spekulacím, že jak v pátek poražený semifinalista, natož pak účastník nedělního finále, nemusí chtít riskovat daviscupové dobrodružství v Česku. A nejen oni. Devětadvacetiletý Tommy Paul po vyřazení v osmifinále US Open víceznačně uvedl: „Je to neuvěřitelně náročné období…“
Své o takovém náročném dvojboji ví i český kapitán Tomáš Berdych. Když se v sezoně 2010 prodral do finále Wimbledonu, obezřetně se omluvil z daviscupové výpravy do Chile a z týmu, který s ním a Radkem Štěpánkem teprve čekal na zisk salátové mísy.
„Moje tělo není nezničitelné. Mám za sebou tak strašnou spoustu zápasů a další program je tak náročný, že je pro mě Davis Cup absolutně nemyslitelný,“ řekl tehdy. V roce 2014 už Berdych přiletěl ze semifinále US Open do Paříže na Davis Cup a rychle seznal, že to byla chyba. S Richardem Gasquetem schytal výprask 3:6, 2:6, 3:6. „Byl to nejhorší zápas, co jsem kdy v Davis Cupu odehrál. Bohužel nejsem robot,“ vykládal tehdy v Paříži znaveně.
Americký lehkovážný přístup
Americký kapitán Bob Bryan uvedl v předběžné nominaci jména Shelton, Taylor Fritz, Tommy Paul a deblista Christian Harrison. Soupisku však ještě mohl překopat podle libosti a je zřejmé, že vzhledem k formě by rád v týmu měl i rozjetého Tiafoea, jenž před US Open postoupil do finále tisícovky v Cincinnati a vyhrál 10 z posledních 11 zápasů.
Jak už však ukázal loňský daviscupový střet Čechů s USA na Floridě, americký přístup k týmové soutěži dokáže být lehkovážný a je pravděpodobnější, že Shelton ani Tiafoe nebudou chtít riskovat. I tak mají Američané kam sáhnout. Světovou desítkou je Taylor Fritz, mezi ostřílené borce patří devětadvacetiletý Tommy Paul (21. na ATP), Jakuba Menšíka na US Open skolil Learner Tien, teprve dvacetiletý junák ze 14. místa planety. K dispozici jsou i Brandon Nakashima (25 let, 17. na ATP) či dlouhán Alex Michelsen (22, 46.).
Zatímco dva hrdinové z New Yorku se budou pokoušet ukončit 23 let dlouhé sucho amerického mužského tenisu na grandslamové scéně, ostatní mají před sebou jinou výzvu. Byť jsou USA s 32 tituly nejúspěšnější daviscupovou zemí v dějinách, naposledy získaly salátovou mísu před 19 lety.
Jenže odpočatí čeští tenisté, z nichž se ani jeden nedostal v New Yorku přes 3. kolo, budou chtít doma ze souhry současných příznivých okolností vytěžit maximum.
|NOMINACE ČESKA
|HRÁČ
|VĚK
|ŽEBŘÍČEK
|BILANCE V DC
|Jakub Menšík
|21
|18.
|8:7
|Jiří Lehečka
|24
|19.
|12:12
|Tomáš Macháč
|25
|58.
|11:10
|Vít Kopřiva
|29
|69.
|1:1
|Patrik Rikl *
|27
|40.
|1:0
|NOMINACE USA
|HRÁČ
|VĚK
|ŽEBŘÍČEK
|BILANCE V DC
|Ben Shelton
|23
|9.
|0:2
|Taylor Fritz
|28
|10.
|8:4
|Tommy Paul
|29
|21.
|6:5
|Christian Harrison *
|32
|12.
|1:0