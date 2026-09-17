Předplatné

Česko – USA: vstupenky, nominace, kde sledovat Davis Cup živě?

Jiří Lehečka zařídil první výhru české reprezentace proti Švédsku
Jiří Lehečka zařídil první výhru české reprezentace proti ŠvédskuZdroj: ČTK / Libor Plíhal
Dalibor Svrčina při svém debutu v Davis Cupu zvítězil nad Olliem Wallinem 6:1, 6:3
Trénink českých tenistl v O2 areně před utkáním Davis Cupu s USA
Trénink českých tenistl v O2 areně před utkáním Davis Cupu s USA
Jiří Lehečka na pondělním tréninku českého týmu v pražské O2 areně
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
Davis Cup
Začít diskusi (0)
  • Česko se ve 2. kole Davis Cupu utká s USA. Všechna utkání se odehrají v pražské O2 aréně.
  • Kapitán Tomáš Berdych nepřipravil žádné překvapení a proti Spojeným státům nastoupí očekávaná sestava. Chybět v ní bude Tomáš Macháč, který se stále potýká se zdravotními problémy.
  • První zápas začíná v pátek 18. září v 15:00. Kde sledovat Davis Cup Česko vs. USA živě?

Česko vs. USA na Davis Cupu 2026

Česko vs. USA
18. 9., 15:00dvouhra
18. 9., 16:30dvouhra
19. 9., 14:00čtyřhra
19. 9., 15:30dvouhra
19. 6., 17:00dvouhra

Kde sledovat Davis Cup 2026 živě?

Duely českých tenistů, semifinále i finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně lze využít streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další).

Vstupenky na Davis Cup 2026

Vstupenky na souboje českých tenistů proti USA jsou stále v prodeji. Ceny začínají na 2 000 Kč. O lístky je samozřejmě velký zájem, takže s nákupem je lepší neváhat. Vstupné lze pořídit přes Ticketportal.

Česká nominace na Davis Cup 2026

Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejsilnější, co má k dispozici. V nominaci tak nechybí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Adam Pavlásek ani Vít Kopřiva. Scházet bude naopak Tomáš Macháč, který má dlouhodobé zdravotní problémy.

NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2026
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Patrik Rikl
Adam Pavlásek
Vít Kopřiva

Nominace USA na Davis Cup 2026

Trenér Bob Bryan nominoval silnou pětku hráčů včetně nedávného finalisty US Open Bena Sheltona. Největší zajímavostí je účast Martina Damma mladšího. Ten je synem českých rodičů, ale vyrůstal a žije především na Floridě, tudíž reprezentuje USA. Jeho otcem je bývalý český tenista Martin Damm, který získal například titul z US Open ve čtyřhře.

NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2026
Ben Shelton
Austin Krajicek
Learner Tien
Christian Harrison
Martin Damm

Vítězové Davis Cupu

Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední tři ročníky ovládla Itálie.

RokVítěz
2025Itálie
2024Itálie
2023Itálie
2022Kanada
2021-
2019Španělsko
2018Chorvatsko
2017Francie
2016Argentina
2015Velká Británie
2014Švýcarsko
2013ČESKO
2012ČESKO

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů