Česko – USA: vstupenky, nominace, kde sledovat Davis Cup živě?
- Česko se ve 2. kole Davis Cupu utká s USA. Všechna utkání se odehrají v pražské O2 aréně.
- Kapitán Tomáš Berdych nepřipravil žádné překvapení a proti Spojeným státům nastoupí očekávaná sestava. Chybět v ní bude Tomáš Macháč, který se stále potýká se zdravotními problémy.
- První zápas začíná v pátek 18. září v 15:00. Kde sledovat Davis Cup Česko vs. USA živě?
Česko vs. USA na Davis Cupu 2026
|Česko vs. USA
|18. 9., 15:00
|dvouhra
|18. 9., 16:30
|dvouhra
|19. 9., 14:00
|čtyřhra
|19. 9., 15:30
|dvouhra
|19. 6., 17:00
|dvouhra
Kde sledovat Davis Cup 2026 živě?
Duely českých tenistů, semifinále i finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně lze využít streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další).
Vstupenky na Davis Cup 2026
Vstupenky na souboje českých tenistů proti USA jsou stále v prodeji. Ceny začínají na 2 000 Kč. O lístky je samozřejmě velký zájem, takže s nákupem je lepší neváhat. Vstupné lze pořídit přes Ticketportal.
Česká nominace na Davis Cup 2026
Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejsilnější, co má k dispozici. V nominaci tak nechybí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Adam Pavlásek ani Vít Kopřiva. Scházet bude naopak Tomáš Macháč, který má dlouhodobé zdravotní problémy.
|NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2026
|Jiří Lehečka
|Jakub Menšík
|Patrik Rikl
|Adam Pavlásek
|Vít Kopřiva
Nominace USA na Davis Cup 2026
Trenér Bob Bryan nominoval silnou pětku hráčů včetně nedávného finalisty US Open Bena Sheltona. Největší zajímavostí je účast Martina Damma mladšího. Ten je synem českých rodičů, ale vyrůstal a žije především na Floridě, tudíž reprezentuje USA. Jeho otcem je bývalý český tenista Martin Damm, který získal například titul z US Open ve čtyřhře.
|NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2026
|Ben Shelton
|Austin Krajicek
|Learner Tien
|Christian Harrison
|Martin Damm
Vítězové Davis Cupu
Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední tři ročníky ovládla Itálie.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Itálie
|2024
|Itálie
|2023
|Itálie
|2022
|Kanada
|2021
|-
|2019
|Španělsko
|2018
|Chorvatsko
|2017
|Francie
|2016
|Argentina
|2015
|Velká Británie
|2014
|Švýcarsko
|2013
|ČESKO
|2012
|ČESKO