Předplatné

Davis Cup ONLINE: Česko - USA. Sobotní program otevírá klíčová čtyřhra

Český tenista Jiří Lehečka
Český tenista Jiří LehečkaZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Tomáš Berdych v komunikaci s Jakubem Menšíkem
Tomáš Berdych gratuluje Jiřímu Lehečkovi
Radostné gesto Jiřího Lehečky v prvním setu
Jakub Menšík nestačil na Learnera Tiena
5
Fotogalerie
iSport.cz
Davis Cup
Začít diskusi (0)

Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po patečních dvouhrách platí skóre 1:1. Program pokračuje v sobotu od 14:00 důležitou čtyřhrou, do níž kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rikla. Americkou dvojici by měli tvořit Christian Harrison a Austin Krajicek. Následovat mají dvouhry Jakub Menšík - Ben Shelton a Jiří Lehečka - Learner Tien. Složení se ale může ještě měnit. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Davis Cup 2026

LIVE
--Tipsport2.191.68Detail
LIVE
--Tipsport2.261.64Detail
LIVE
--Tipsport1.782.03Detail

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů