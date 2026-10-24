Termín s Artisem? Vrchol arogance moci, řekl Veselý. Se Svědíkem soupeří od divize
Třetí zápas bez porážky. Bohemians potvrdili formu i na hřišti Zbrojovky, dvakrát dotáhli náskok soupeře. Trenér Jaroslav Veselý své svěřence chválil. Když ale došla řeč na náhradní termín odloženého duelu v Brně s Artisem (středa 4. listopadu), volil v souladu s názorem vedení klubu kritický tón. „Vadí mi disrespekt k našemu klubu,“ prohlásil kouč „klokanů“ po remíze 2:2.
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Co vám vadí nejvíc?
„Že se nekomunikovalo a termín nám byl direktivně oznámený. Neproběhla žádná diskuze mezi kluby. Poslali jsme asi šest termínů včetně toho oficiálně daného, kterým je druhý prosinec. Bylo nám řečeno, že je jenom pro pohárové účastníky. Tomu se musím jenom smát. Chápu, že je tu kolize Zbrojovky s Artisem. Ale my jsme ji měli před lety s Pardubicemi taky a nikdo na to nebral ohled.“
My jsme nic nezavinili
Jaké řešení by vám vyhovovalo?
„Nabídli jsme asi tři nebo čtyři termíny v repre pauze. U mě neobstojí argument, že se v ní nesmí hrát, když si na ni dal Artis pohárové utkání. To je pro mě na úrovni ligy. Řekli jsme, že se přizpůsobíme. Ale nebylo nám vyhověno. Takže tady budeme hrát v šest večer a pak hned v sobotu v Liberci. Prosili jsme, aby se to aspoň odložilo na neděli. Ale komunikace nula. Nebudu si z toho dělat alibi, je to pro nás velká challenge a motivace. Vadí mi na tom jen disrespekt k našemu klubu. My jsme nic nezavinili. Vždycky jsme se snažili najít rozumný scénář.“
Těší vás remíza na Zbrojovce?
„Je lepší, že to skončilo 2:2 než 0:0. Z první akce jsme inkasovali gól. Když Zbrojovka vede, je to s ní strašně těžké. Museli jsme dobývat, přesto si myslím, že jsme se do zápasu rychle vrátili. Dokázali jsme si vytvořit dvě vyložené šance, závary a velký tlak. Zaslouženě jsme vyrovnali. Tým se nevzdal ani po tečovaném gólu ze standardky a dokázali jsme utkání dovést aspoň do remízy. Určitě jsme nebyli horší. Zbrojovka je doma nepříjemná, je teď na vlně. Martin Svědík tady odvádí velmi dobrou práci. Bod má pro nás určitě větší hodnotu než pro domácí, protože navazuje na dvě výhry. Beru ho se vší pokorou a respektem. Náš tým se nevzdal, do poslední chvíle hrabal nejen po remíze, ale chtěl vyhrát. Žádný ze soupeřů nespekuloval.“
Proti Svědíkovi od divize
S Martinem Svědíkem se znáte roky, jakou máte proti němu bilanci?
„Ještě jsme spolu hrávali, pak studovali profi licenci a byli na pokoji. Známe se fakt dobře. Zažili jsme společně spoustu věcí. Jako trenéři jsme se potkávali už v divizi C, kdy Svěďa trénoval Pardubice, Bohuš Pilný Kolín a Pavel Jirousek Chrudim. Všichni jsme pak postoupili. Se Svěďou je to vždycky těžké. Klobouk dolů, jak Zbrojovku zvedl. Brno má výborného trenéra. Po zápase jsme si říkali, že se těžko překvapujeme. On je pokaždé skvěle připravený na soupeře a my jsme se snažili taky něco vymyslet. Když jsme hráli o čtvrté místo, byly naše zápasy vypjaté. Teď jak stárneme, jsme rádi, že se vidíme. (úsměv) Bereme to víc sportovně než pár let zpátky.“
Minulý víkend jste do Brna nejeli. Jak jste brali odklad utkání na Artisu?
„Jsme na to zvyklí. Už se nám to stalo potřetí, předtím s Jabloncem a s Mladou Boleslaví. Vždycky během předzápasového tréninku. Ten trénink je pak šílený, hráčům spadne motivace. Tentokrát se to stalo ještě před videem na soupeře, takže jsme nemuseli hráče trápit taktikou. Vyřešili jsme to tak, že ti, co měli velké vytížení, dostali volný víkend. A jiní šli hrát za béčko.“
Petr Mirvald může být označen za smolaře zápasu. Tečoval do sítě Penxovu ránu a nedal vyloženou šanci. Unese to psychicky?
„Co měl v té šanci víc udělat? Měl smůlu. Udělal to skvěle, jinak to ani zakončit nešlo. Ale byl tam fantastický zákrok Hrdiny. Mirvald zase odehrál dobrý zápas. Velmi nám pomohli střídající hráči, Pilař byl u obou gólů. Zkvalitnila se nám šířka kádru. To pro nás může být pozitivní signál před náročným programem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|6
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|7
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|8
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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- Play-off o umístění
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