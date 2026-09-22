Těžký los v Davis Cupu! Tenisty čeká Kanada, v případě postupu obhájce titulu
- Česká tenisté se ve čtvrtfinále finálového turnaje Davisova poháru v Boloni střetnou s Kanadou.
Soupeř může nasadit pátého hráče světa Augera-Aliassimea i padesátého Shapovalova.
Berdychův výběr postoupil po výhře nad USA a v případě dalšího úspěchu narazí na Italy, nebo Koreu.
Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu.
Kanada může mít v kádru pátého hráče světového žebříčku Félixe Augera-Aliassimea, v elitní stovce má ještě na 50. místě Denise Shapovalova. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou.
Svěřenci kapitána Tomáše Berdycha postoupili mezi nejlepší osmičku poté, co v minulém týdnu porazili ve druhém kole kvalifikace v Praze výběr USA 3:2. Kanada se na finálový turnaj dostala díky výhře 3:1 v domácím kvalifikačním utkání s Francií, v němž Auger-Aliassime vyhrál obě dvouhry.
Mezi nenasazenými týmy, odkud se losoval soupeř pro Česko, byly i lehčí varianty. „Už jsem si tak nějak zvykl, že ty losy pro nás nebývají nejpřívětivější. Ale platí pořád to stejné, že když člověk chce vyhrát, tak musí porazit všechny. Tohle by mohl být dobrý vstup, že z těch čtyř soupeřů, kteří to mohli být, jsme dostali ty nejtěžší,“ řekl na on-line tiskové konferenci Berdych.
Cestu k úspěchu vidí přes kanadskou dvojku, kterou byl v duelu s Francií aktuálně 209. hráč světa Liam Draxl, a čtyřhru, kde se proti Američanům v českých barvách navzdory porážce skvěle předvedli Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. „Ta jejich kombinace ve čtyřhře není sehraný deblový pár. Je otázka, jak jim to sedne. My máme deblový pár, který spolu hraje tři čtvrtě sezony a odehrál (proti USA) neuvěřitelně těžké a kvalitní utkání,“ uvedl Berdych.
Pokud jeho opory zůstanou zdravé, znovu plánuje ve dvouhře vsadit na Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku. A pro některého z nich by ani kanadská jednička nemusela být nepřekonatelná. „Félix Auger-Aliassime je samozřejmě výborný hráč, má skvělé výsledky převážně v hale, výborně servíruje. Určitě je to hráč, který se dá porazit. Jak už to ukázali kluci proti Sheltonovi,“ připomněl Berdych čerstvé výhry Menšíka s Lehečkou nad finalistou US Open Benem Sheltonem.
Na finálový turnaj se čeští tenisté dostali podruhé za sebou, vloni podlehli ve čtvrtfinále Španělsku 1:2.
Los čtvrtfinále Davisova poháru:
- ČESKO - Kanada
- Itálie - Korea
- Německo - Británie
- Španělsko - Rakousko.