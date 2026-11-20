Cíle jsou nejvyšší, neuhýbá Berdych. Tenisté přijeli pro mísu, v Boloni je vozí od šatny
Rádi by napodobili krajanky, které v září v čínském Šen-čenu ovládly BJK Cup. Parta Tomáše Berdycha se už dlouho před úterním startem daviscupového Final 8 činí v italské Boloni s jediným cílem. Ten jim ostatně pořadatelé nechali velkými písmeny napsat uvnitř šatny: My tu mísu stejně vyhrajem! Šampioni tří posledních ročníků Italové, Španělé vedení Carlosem Alcarazem a mladou hvězdou Rafaelem Jodarem či Německo s podporou světové jedničky Alexandra Zvereva patří mezi top favority, i český tým má ale dost trumfů. „Cíle jsou nejvyšší,“ neuhýbá kapitán Berdych.
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Zatímco se na boloňském výstavišti dokončují práce se stavbou hlavní arény a řidiči ještě zmateně hledají, jakou cestou hráče či kapitána odvézt ze šatny na centrální dvorec, český tým je komplet a zahájil přípravu. Malé věci dělají velké výsledky, ví detailista Tomáš Berdych, jenž druhým rokem šéfuje české lavičce a opět je s týmem na turnaji, v němž se už hraje o salátovou mísu.
Kdo naskočí proti Kanadě?
Češi celé Final 8 otevřou v úterý od 16.00 zápasem proti Kanadě a kapitán je spokojený, jak do sebe zatím vše zapadá. Řeší se jen zraněný břišní sval deblisty Patrika Rikla, který spolu s Adamem Pavláskem udělal velký dojem v září proti USA. „Je v procesu, kdy by všechno mělo být na dobré cestě. Dopoledne už trénoval, i když měl ještě doporučení od profesora Koláře, aby trochu šetřil servis a zbytečně nezatěžoval postižené místo. Měl by ale zvládnout vše, co je k přípravě potřeba,“ reportoval kapitán.
Ten může dát proti Kanadě šanci deblovým specialistům, nebo také singlistům Jakubu Menšíkovi s Tomášem Macháčem, kteří spolu už v Davis Cupu odehráli několik dobrých čtyřher. Menšík je týmovou dvojkou, bude tedy zápasy zahajovat a nehrozí, že by ho čekaly dva bezprostředně po sobě. „Je to další možnost, kterou máme na stole,“ pokýval hlavou Berdych.
O singlistech není pochyb, světová čtrnáctka Jiří Lehečka a jen o 40 bodů za ním patnáctý Jakub Menšík v září skolili silný tým USA a nyní chtějí ještě víc. Puntíčkář Lehečka nabírá hodiny tréninku na centrálním dvorci v Boloni, aby se cítil co nejlépe, Menšík si dělá věci po svém. „Je na tom krásně vidět, jak každý potřebuje něco jiného,“ usmál se Berdych.
Soupeř počítá ztráty
Na konci jedenáctého měsíce sezony je tenisová elita už vyždímaná, kupí se zranění. Kanaďané přišli o nebezpečné singlisty Denise Shapovalova s Gabrielem Diallem, vedle světové sedmnáctky Félixe Auger-Aliassima figuruje z jejich týmu nejvýš v pořadí ATP čtyřiadvacetiletý Liam Draxl na 165. pozici. A nemají ani sehraný deblový pár.
„Když se ti dva hráči odhlásili, Kanada o část své síly přišla. Pořád tam ale zůstává jejich první hráč, na něj si musíme dávat velký pozor. Je to ovšem týmová soutěž a potřebujete dva body. On se o ně samozřejmě může postarat, ale ve čtyřhře budeme muset hrát proti hráčům, kteří budou rádi, když to sem časově stihnou. Někteří ještě hrají challengery v Kanadě. Přejeme jim, aby se jim tam dařilo a dorazili co nejpozději,“ usmál se Berdych.
Sám věří, že čtvrtfinále s Kanadou určí ráz celého českého vystoupení v Boloni. „Velkou váhu přikládám hlavně prvnímu zápasu, protože právě tam se podle mě vytváří momentum celé akce. Pokud první utkání zvládneme, může to potom dopadnout tím nejlepším možným způsobem. Už loni jsme si vyzkoušeli, že tenhle formát je hodně odlišný a dynamický, na konci sezony je řada proměnných. Cíle zůstávají ale nejvyšší,“ zdůraznil Berdych.