K první dvouhře by měla od 12:00 nastoupit Kateřina Siniaková proti Sofii Keninové, pak případně Barbora Strýcová s Alison Riskeovou. Na české straně ale může naskočit do hry Petra Kvitová, která se potýká s nachlazením a proto v sobotu do hry nezasáhla. Za stavu 2:2 by o vítězkách rozhodla čtyřhra. Sledujte ONLINE na iSport.cz.