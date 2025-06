Hraje se také čtvrtfinále mužů. V prvním duelu nastoupil Ital Lorenzo Musetti s Američanem Francesem Tiafoem. Obhájce titulu Španěl Carlos Alcaraz poté narazí na jiného Američana Tommyho Paula.

Trojnásobná grandslamová šampionka Sabalenková postoupila mezi čtyři nejlepší na Roland Garros podruhé, dál zatím nedošla. Před dvěma lety ji v semifinále vyřadila Karolína Muchová. Sedmadvacetiletá rodačka z Minsku je v semifinále grandslamu už pojedenácté.

Loňskou olympijskou šampionku z Paříže Čeng Čchin-wen porazila za necelé dvě hodiny a oplatila jí necelé tři týdny starou porážku ze čtvrtfinále v Římě. O pět let mladší Číňanku zdolala posedmé z osmi vzájemných zápasů. Čeng Čchin-wen doplatila na 31 nevynucených chyb.

„Byl to opravdový boj. Netušila jsem, jak jí mohu prolomit servis a dostat se zpět do prvního setu. Nezačala jsem dobře a jsem ráda, že jsem nakonec našla svůj rytmus a vyhrála,“ řekla na kurtu Sabalenková.

Finalistka letošního Australian Open doháněla v úvodní sadě manko 2:4. V osmé hře ale brejk soupeřce oplatila, a přestože neproměnila za stavu 6:5 setbol, ve zkrácené hře zvítězila 7:3. Ve druhé sadě se už Bělorusce dařilo na returnu lépe. Od stavu 3:3 získala tři hry po sobě a využila první mečbol.

„Myslím, že jsme tu všichni z jednoho důvodu. Každá chce tu krásnou trofej. Jsem ráda, že mám šanci být v dalším semifinále a zvládnout to lépe než minule. Věřím, že až antuková sezona dospěje do konce, budu na sebe hrdá,“ doplnila Sabalenková.

V semifinále ji čeká bývalá světová jednička Šwiateková. Čtyřiadvacetiletá Polka, která plní roli nasazené pětky, porazila Svitolinovou za hodinu a 43 minut. Pětinásobná grandslamová šampionka vyhrála na Roland Garros jubilejní 40. zápas a šestadvacátý po sobě. Nejdelší sérii drží Španěl Rafael Nadal (39).

Šwiateková zahájila duel sebevědomě. První set získala poté, co od stavu 1:1 nepovolila soupeřce ani game. Ve druhé sadě mohla Svitolinová vývoj zdramatizovat. Po brejku ve čtvrté hře vedla 3:1, o výhodu ale ve větrném počasí hned přišla. V 11. gamu ztratila Ukrajinka servis znovu a Šwiateková duel dopodávala.

„Na začátku druhého setu jsem do toho měla jít s větší intenzitou. Když jsem viděla, že jdu dolů, zase jsem se nakopla. Jsem ráda, že jsem tu koncovku zvládla,“ řekla Šwiateková.

Se Sabalenkovou se varšavská rodačka utká potřinácté. Zatím s ní má bilanci 8:4. „Proti Aryně je to vždycky výzva. Má hru na každý povrch. Musím být při svých úderech statečná a jít do toho. Nebudu lhát, bude to těžký zápas. Ale jsem za tuhle výzvu ráda,“ doplnila Šwiateková.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sabalenková (1-Běl.) - Čeng Čchin-wen (8-Čína) 7:6 (7:3), 6:3,

Šwiateková (5-Pol.) - Svitolinová (13-Ukr.) 6:1, 7:5.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

A. Kovačková (10-ČR) - Burcescuová (Rum.) 6:3, 6:2,

Jonesová (1-Austr.) - Valdmannová (ČR) 6:1, 2:6, 6:4.