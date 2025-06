Hašek řeší přetlak v ofenzivě: Schick vs. Chorý. Kdo na křídlo? Kušej si říká o prostor

Klub: Sigma Olomouc

V sezoně

Zápasy: 38

Odehrané minuty: 3 159

Góly: 9

Asistence: 10

Forma podle Sportu: 8/10

V národním týmu je v 29 letech nováčkem. A to díky životní sezoně. Šikovný záložník dotáhl olomouckou Sigmu k senzačnímu triumfu v českém poháru, ve finále proti Spartě (3:1) vstřelil dva góly. Hodně zjednodušeně řečeno: na co sáhl, to proměnil v zlato. Přesto bude překvapení, pokud posbírá v následujících dvou zápasech větší počet reprezentačních minut.