PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Už je to dva roky, co byl naposledy nasazen ženský zápas do night session při Roland Garros. Od té doby patří nejexkluzivnější čas na Chatrierově stadionu výhradně mužům. A některé jejich kolegyně to nesou se značnou nevolí. „Je to ironie. Neukazují ženský tenis a pak tvrdí, že lidé víc sledují muže. Samozřejmě, protože ženy schováváte!“ rozzlobila se Tunisanka Uns Džábirová.