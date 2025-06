Spartu stáli sezonu Balkánci, Slavia v lize platí trenéry, říká Brabec. Co může zmařit Bazaly?

„Jsem přesvědčený, že úplně to nejdůležitější pro Baník, co se nám v této sezoně podařilo, je rozhýbání diskuse a procesu nového stadionu v Ostravě. 12. a 13. června zasedne porota, jejíž jsem spolu s Michalem Bělákem členem. Budeme zasedat a vybírat z deseti studií maket. Budou nám je anonymně prezentovat, každý sám za sebe bude hlasovat. Na konci června vybereme čtyři návrhy, které půjdou do úzkého finále. A v říjnu se vybere poslední, se kterým se podepíše smlouva. Určitě to uteče na veřejnost. Doufám, že i našim fanouškům dáme nějakou příležitost, aby se na to podívali. Ale je to soutěž, která má nějaká pravidla, takže jim nemůžeme dát hlasovací právo. A jestli existuje nějaká hrozba zaseknutí stavby? Někteří lidé jsou přesvědčení, že tomu už nic nezabrání. Já jsem povahou opatrnější. Dokud to není podepsané, nevěřím tomu. Stejně je to u přestupu hráčů. Co se týče Bazalů, stále jsme na začátku. Ale ne na úplném. Všech 55 zastupitelů s tím souhlasilo, město se snaží mít co nejvíce znaleckých posudků a studií, co se týče podloží. Protože to je podle mě to jediné, co by stadion mohlo zmařit. Jinak jsme zatím nenarazili na nic zásadního, v čem by to bylo komplikované.“

Třeba takto by mohly vypadat nové Bazaly • Architekt David Kotek, Projektstudio, město Ostrava