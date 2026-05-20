Předplatné

Roland Garros 2026: program, výsledky, kdy hrají Češi na French Open?

Finále mužské dvouhry na Roland Garros 2025 trvalo rekordních 5 hodin a 29 minut.
Finále mužské dvouhry na Roland Garros 2025 trvalo rekordních 5 hodin a 29 minut.Zdroj: ČTK / AP / Thibault Camus
Italský tenista Jannik Sinner je v loňském finále Roland Garros
Tomáš Macháč při úderu
Pro Novaka Djokoviče skončilo loňské Roland Garros v semifinále
Aryna Sabalenková se po prohraném finále na Roland Garros neubránila slzám
Loňský vítěz Carlos Alcaraz bude letos chybět.
Barbora Krejčíková v roce 2021 na Roland Garros zvítězila
Jakub Menšík na turnaji v Madridu
15
Fotogalerie
Otakar Plzák
Roland Garros
Začít diskusi (0)

Letošní Roland Garros neboli French Open odstartuje 24. května a potrvá do 7. června 2026. Na turnaji se představí i početná česká stopa – chybět nebudou stálice jako Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková nebo Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Loňský šampion Carlos Alcaraz se však turnaje nezúčastní, protože si poranil zápěstí. Program, výsledky a další podrobnosti naleznete v článku.

Češi na French Open 2026

Stále ještě probíhá kvalifikace na Roland Garros, takže finální podoba českých tenistů ještě není kompletní.

Dvouhra žen na French Open 2026
Sára Bejlek1. kolo
Marie Bouzková1. kolo
Barbora Krejčíková1. kolo
Tereza Valentová1. kolo
Karolína Muchová1. kolo
Kateřina Siniaková1. kolo
Linda Nosková1. kolo
Nikola Bartůňková1. kolo
Dvouhra mužů na French Open 2026
Jiří Lehečka1. kolo
Tomáš Macháč1. kolo
Jakub Menšík1. kolo
Vít Kopřiva1. kolo

Program French Open 2026

DenFáze dvouher
Neděle 24. května1. kolo dvouher
Pondělí 25. května1. kolo dvouher
Úterý 26. května1. kolo dvouher
Středa 27. května2. kolo dvouher
Čtvrtek 28. května2. kolo dvouher
Pátek 29. května3. kolo dvouher
Sobota 30. května3. kolo dvouher
Neděle 31. květnaosmifinále dvouher
Pondělí 1. červnaosmifinále dvouher
Úterý 2. červnačtvrtfinále dvouher
Středa 3. červnačtvrtfinále dvouher
Čtvrtek 4. červnasemifinále dvouhry žen
Pátek 5. červnasemifinále dvouhry mužů
Sobota 6. červnafinále dvouhry žen
Neděle 7. červnafinále dvouhry mužů

Kde sledovat Roland Garros 2026?

Slavný tenisový grandslam Roland Garros můžete sledovat s českým komentářem na televizních stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další variantu nabízejí přímé přenosy sázkových kanceláří, případně streamovací platforma HBO Max.

Prize money na Roland Garros 2026

Účastníci French Open 2026 si opět přijdou na rekordní dotaci. Vítěz si připíše na konto 2,8 milionu dolarů.

FázePrize moneyČtyřhra
Vítěz€2 800 000€600 000
Finalista€1 400 000€300 000
Semifinále€750 000€150 000
Čtvrtfinále€470 000€82 000
OF (4. kolo)€285 000-
3. kolo€187 000€45 000
2. kolo€130 000€29 000
1. kolo€87 000€19 000

Historie Roland Garros

Premiérový ročník tohoto francouzského majoru se uskutečnil už v roce 1891, přičemž až do roku 1924 byl přístupný pouze pro členy francouzských klubů. Poté už na něm mohli startovat i amatérští tenisté z celého světa. V té době nesl turnaj název Championnat de France. Od roku 1928 nese jméno Roland Garros po slavném letci, který bojoval v první světové válce a jako první přeletěl Středozemní moře.

V roce 1968 se Roland Garros otevřel profesionálům. V letech 1970 a 1971 se do historie nesmazatelně zapsal první Čech, když dva tituly v řadě vybojoval Jan Kodeš. Sedmdesátá léta však patřila Björnu Borgovi, který triumfoval šestkrát. V ženském tenise vládly až do osmdesátých let Američanky v čele s Chris Evertovou, jež získala sedm trofejí. Dva tituly v tomto období vyhrála i legendární Martina Navrátilová. Mezi muži pak třikrát kraloval Ivan Lendl.

Absolutním panovníkem pařížské antuky je Rafael Nadal, který od roku 2005 získal neuvěřitelných 14 titulů, přičemž zaznamenal 112 výher a pouhé 3 porážky. Posledním šampionem je Carlos Alcaraz, který udolal Jannika Sinnera po náročném pětihodinovém finálovém dramatu.

Vítězové Roland Garros

RokDvouhraČtyřhra
2025Carlos AlcarazGranollers / Zeballos
Coco GauffErrani / Paolini
2024Carlos AlcarazArevalo / Pavič
Iga SwiatekSiniaková / Gauff
2023Novak DjokovičDodig / Krajicek
Iga SwiatekHsieh / X.Wang
2022Rafael NadalArevalo / Rojer
Iga SwiatekGarcia / Mladenovic
2021Novak DjokovičHerbert / Mahut
Barbora KrejčíkováKrejčíková / Siniaková
2020Rafael NadalKrawietz / Mies
Iga SwiatekBabos / Mladenovic
2019Rafael NadalKrawietz / Mies
Ashleigh BartyBabos / Mladenovic
2018Rafael NadalHerbert / Mahut
Simona HalepKrejčíková / Siniaková
2017Rafael NadalHarrison / Venus
Jelena OstapenkoMattek-Sands / Šafářová
2016Novak DjokovičF.López / M.López
Garbiñe MuguruzaGarcia / Mladenovic

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů