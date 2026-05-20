Roland Garros 2026: program, výsledky, kdy hrají Češi na French Open?
Letošní Roland Garros neboli French Open odstartuje 24. května a potrvá do 7. června 2026. Na turnaji se představí i početná česká stopa – chybět nebudou stálice jako Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková nebo Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Loňský šampion Carlos Alcaraz se však turnaje nezúčastní, protože si poranil zápěstí. Program, výsledky a další podrobnosti naleznete v článku.
Češi na French Open 2026
Stále ještě probíhá kvalifikace na Roland Garros, takže finální podoba českých tenistů ještě není kompletní.
|Dvouhra žen na French Open 2026
|Sára Bejlek
|1. kolo
|Marie Bouzková
|1. kolo
|Barbora Krejčíková
|1. kolo
|Tereza Valentová
|1. kolo
|Karolína Muchová
|1. kolo
|Kateřina Siniaková
|1. kolo
|Linda Nosková
|1. kolo
|Nikola Bartůňková
|1. kolo
|Dvouhra mužů na French Open 2026
|Jiří Lehečka
|1. kolo
|Tomáš Macháč
|1. kolo
|Jakub Menšík
|1. kolo
|Vít Kopřiva
|1. kolo
Program French Open 2026
|Den
|Fáze dvouher
|Neděle 24. května
|1. kolo dvouher
|Pondělí 25. května
|1. kolo dvouher
|Úterý 26. května
|1. kolo dvouher
|Středa 27. května
|2. kolo dvouher
|Čtvrtek 28. května
|2. kolo dvouher
|Pátek 29. května
|3. kolo dvouher
|Sobota 30. května
|3. kolo dvouher
|Neděle 31. května
|osmifinále dvouher
|Pondělí 1. června
|osmifinále dvouher
|Úterý 2. června
|čtvrtfinále dvouher
|Středa 3. června
|čtvrtfinále dvouher
|Čtvrtek 4. června
|semifinále dvouhry žen
|Pátek 5. června
|semifinále dvouhry mužů
|Sobota 6. června
|finále dvouhry žen
|Neděle 7. června
|finále dvouhry mužů
Kde sledovat Roland Garros 2026?
Slavný tenisový grandslam Roland Garros můžete sledovat s českým komentářem na televizních stanicích Eurosport 1 a Eurosport 2. Další variantu nabízejí přímé přenosy sázkových kanceláří, případně streamovací platforma HBO Max.
Prize money na Roland Garros 2026
Účastníci French Open 2026 si opět přijdou na rekordní dotaci. Vítěz si připíše na konto 2,8 milionu dolarů.
|Fáze
|Prize money
|Čtyřhra
|Vítěz
|€2 800 000
|€600 000
|Finalista
|€1 400 000
|€300 000
|Semifinále
|€750 000
|€150 000
|Čtvrtfinále
|€470 000
|€82 000
|OF (4. kolo)
|€285 000
|-
|3. kolo
|€187 000
|€45 000
|2. kolo
|€130 000
|€29 000
|1. kolo
|€87 000
|€19 000
Historie Roland Garros
Premiérový ročník tohoto francouzského majoru se uskutečnil už v roce 1891, přičemž až do roku 1924 byl přístupný pouze pro členy francouzských klubů. Poté už na něm mohli startovat i amatérští tenisté z celého světa. V té době nesl turnaj název Championnat de France. Od roku 1928 nese jméno Roland Garros po slavném letci, který bojoval v první světové válce a jako první přeletěl Středozemní moře.
V roce 1968 se Roland Garros otevřel profesionálům. V letech 1970 a 1971 se do historie nesmazatelně zapsal první Čech, když dva tituly v řadě vybojoval Jan Kodeš. Sedmdesátá léta však patřila Björnu Borgovi, který triumfoval šestkrát. V ženském tenise vládly až do osmdesátých let Američanky v čele s Chris Evertovou, jež získala sedm trofejí. Dva tituly v tomto období vyhrála i legendární Martina Navrátilová. Mezi muži pak třikrát kraloval Ivan Lendl.
Absolutním panovníkem pařížské antuky je Rafael Nadal, který od roku 2005 získal neuvěřitelných 14 titulů, přičemž zaznamenal 112 výher a pouhé 3 porážky. Posledním šampionem je Carlos Alcaraz, který udolal Jannika Sinnera po náročném pětihodinovém finálovém dramatu.
Vítězové Roland Garros
|Rok
|Dvouhra
|Čtyřhra
|2025
|Carlos Alcaraz
|Granollers / Zeballos
|Coco Gauff
|Errani / Paolini
|2024
|Carlos Alcaraz
|Arevalo / Pavič
|Iga Swiatek
|Siniaková / Gauff
|2023
|Novak Djokovič
|Dodig / Krajicek
|Iga Swiatek
|Hsieh / X.Wang
|2022
|Rafael Nadal
|Arevalo / Rojer
|Iga Swiatek
|Garcia / Mladenovic
|2021
|Novak Djokovič
|Herbert / Mahut
|Barbora Krejčíková
|Krejčíková / Siniaková
|2020
|Rafael Nadal
|Krawietz / Mies
|Iga Swiatek
|Babos / Mladenovic
|2019
|Rafael Nadal
|Krawietz / Mies
|Ashleigh Barty
|Babos / Mladenovic
|2018
|Rafael Nadal
|Herbert / Mahut
|Simona Halep
|Krejčíková / Siniaková
|2017
|Rafael Nadal
|Harrison / Venus
|Jelena Ostapenko
|Mattek-Sands / Šafářová
|2016
|Novak Djokovič
|F.López / M.López
|Garbiñe Muguruza
|Garcia / Mladenovic