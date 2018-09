Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do US Open. Osmá nasazená v prvním kole sice udělala osm dvojchyb a čtyřikrát přišla o servis, ale Zarinu Dijasovou z Kazachstánu porazila 6:4 a 7:6 • Reuters

Někdy by se hodily hvězdičky z oblečení i někam jinam. • Profimedia

Karolína Plíšková postoupila do čtvrtfinále US Open • Profimedia

Do další fáze postupuje bez jediného ztraceného setu. Česká tenistka Karolína Plíšková porazila v osmifinále US Open Australanku Ashleigh Bartyovou 2:0 (6:4, 6:3) na sety a postoupila do čtvrtfinále. V dalším kole amerického turnaje narazí osmá hráčka světového žebříčku na jednu soupeřku z dvojice Kaia Kanepi-Serena Williamsová. V pondělí bude o postup hrát druhá Česka Markéta Vondroušová.