US Open: Kvitová končí, Vondroušová vydřela senzační osmifinále

Osmadvacetiletá Kvitová se poprvé v kariéře ani na jednom z grandslamů nedostala v sezoně alespoň do osmifinále. Sice letos získala na okruhu WTA pět titulů na různých površích, ale na Australian Open i ve Wimbledonu se loučila už v prvním kole a na antukovém Roland Garros jako nyní v New Yorku ve třetím. "Mám se na grandslamech příští rok v čem zlepšovat, což je fajn," snažila se být Kvitová pozitivní.

Proti Sabalenkové, jež před týdnem vyhrála turnaj v New Havenu, Kvitová od začátku ztrácela a zaostávala v agresivitě i přesnosti. "Stála tam soupeřka, která byla lepší než já a tak to musím vzít," řekla Kvitová. V prvním setu ještě dokázala dvakrát získat zpět ztracené podání, ale od stavu 5:5 už uhrála v utkání jen jediný game. "Měla jsem šance v prvním setu. Druhý set už ovládla soupeřka a já na její palbu nenašla odpověď. Má sílu, těžko čitelný a variabilní servis," řekla.

Zápas ukončila desátou dvojchybou a nezopakovala loňské čtvrtfinále. "Moc jsem se na servisu necítila. Nepodržel mě, vyrobila jsem moc dvojchyb. Bez nich by zápas vypadal jinak," řekla Kvitová, která dohromady udělala ve třech zápasech 21 dvojchyb. "Tělo už je trošku v rozkladu a víc bych to neřešila," uzavřela svou newyorskou účast.

Bertensová přijela do New Yorku povzbuzená titulem v Cincinnati, kde si poradila se zástupem hvězd, a zprvu měla navrch i proti Vondroušové. Češka ale nenechala Nizozemku za stavu 4:5 dopodávat první set a tie-break získala poměrem 7:4.

Vondroušová hrála pestře a úspěšně zařazovala oblíbené zkrácení za síť. Ve druhé sadě vedla 2:0, ale pak vypadla z rytmu. V následujících sedmi gamech uhrála pouhé tři míče a do hry se znovu dostala až za stavu 0:1 ve třetím setu.

V šesté hře sice ztratila servis, ale stav 2:4 ji nezlomil a ve dvanácté hře podávala na vítězství. O triumfu nakonec rozhodla v dalším tie-breaku, v kterém získala sedm bodů v řadě (7:1) a za dvě hodiny a dvacet minut slavila postup.

"Je to úžasné. Bojovala jsem o každý míč, snažila se hrát svoji hru, být agresivní a jsem šťastná. Moc všem děkuji za podporu," řekla Vondroušová.

Siniaková dostala kanára

O první grandslamové osmifinále usilovala také Siniaková, ale v duelu nenasazených hráček s Curenkovou se jí vydařil jen úvod. Česká tenistka odskočila do vedení 4:1 a měla brejkbol na 5:1, ale do konce zápasu už nezískala jedinou hru. Přemožitelka světové dvojky Caroline Wozniacké vyhrála málo vídaných jedenáct gamů za sebou a českou tenistku vyřadila za 68 minut.

"Prvních pět gamů bylo hodně vyrovnaných. Ona potom změnila hru a hrála přesně, co na mě platilo. Trošku zpomalila, nehnala se do toho tolik a tak nějak se to otočilo...," řekla Siniaková. "Zkoušela jsem toho hodně. Nevím, jestli to tak vypadalo, ale bojovala jsem. Narazila jsem na zkušenější soupeřku, poradila si s tím líp."

Siniaková v New Yorku nekončí a stále má o co hrát. Ve čtyřhře jsou s krajankou Barborou Krejčíkovou nejvýše nasazeným párem a budou útočit na třetí grandslamový titul v řadě. Siniaková se navíc může stát světovou deblovou jedničkou. "To se objevilo zničehonic a určitě to mám v hlavě," řekla tenistka.

Cibulková překvapila, dál jde i Federer

Slovenská tenistka Dominika Cibulková v 3. kole US Open překvapivě porazila 3:6, 6:3, 6:3 wimbledonskou vítězku a světovou čtyřku Angelique Kerberovou z Německa. Ze čtyř nejvýše nasazených hráček tak do osmifinále newyorského grandslamu prošla jen obhájkyně loňského titulu, trojka Sloane Stephensová z USA. I ve dvouhře mužů dohrál čtvrtý nasazený, nový svěřenec Ivana Lendla Němec Alexander Zverev podlehl krajanovi Philippu Kohlschreiberovi 7:6, 4:6, 1:6 a 3:6.

Po porážce Kerberové je zároveň jasné, že i čtvrtý letošní grandslam bude mít jinou vítězku. Předchozí turnaje "Velké čtyřky" totiž vyhrály právě už vyřazené Simona Halepová (Roland Garros) a Caroline Wozniacká (Australian Open).

"Měla jsem šance, ale neproměnila je, a to především ve třetím setu. Hrála nepříjemně a trefovala vítězné míče, když potřebovala," řekla Kerberová.

Cibulková v dosavadních dvou letošních zápasech s Kerberovou neuhrála ani set. "Musela jsem proto něco změnit a s trenérem jsme vymysleli skvělou taktiku, kterou jsem dokázala naplnit. Byla jsme agresivní z forhendu a všechno fungovalo," řekla.

Ve Flushing Meadows, kde Němka před dvěma lety triumfovala, slovenská tenistka navázala na své slavné vítězství nad Kerberovou z finále Turnaje mistryň v roce 2016. V osmifinále se 29. nasazená Cibulková utká s loňskou finalistkou Madison Keysovou z USA.

Bez větších problémů prošel do osmifinále pětinásobný šampion US Open Roger Federer, jenž za hodinu a tři čtvrtě zdolal bez ztráty servisu 6:4, 6:1, 7:5 nevyzpytatelného Nicka Kyrgiose z Austrálie. Favorit přestál jeden kritický moment za stavu 3:3 v prvním setu. Při svém podání prohrával 0:40 a nakonec odvrátil čtyři brejkboly. "Nějak se mi to povedlo. To byl důležitý game," řekl Federer.

Ze sedadel zvedl zaplněný centrkurt ve třetím setu. Sprintem doběhl zkrácení a míč poslal vedle sítě na polovinu Australana. Kyrgios zůstal stát nevěřícně s otevřenou pusou. "To bylo skoro nemožné, neuvěřitelné. Kdyby to zahrál kdokoli jiný, nebyl bych nadšený, ale tohle byl Roger," ocenil Kyrgios.

I Federer si nezvyklého úderu vážil. "O tom není pochyb. Tohle se vám často nepoštěstí. Na tréninku si to nezkusíte, na malém dvorci to nejde, jen ve velkých zápasech. A upřímně, chtěl jsem to hlavně doběhnout," řekl.

Ve 4. kole sedmatřicetiletého Švýcara čeká Australan John Millman, jenž je ve 29 letech v této fázi na grandslamu poprvé v kariéře.

Bude čtvrtfinále snů?

Jednadvacetiletý Zverev před US Open oznámil spojení s Lendlem a doufá, že na grandslamech konečně prorazí. Tentokrát to ještě nepřišlo a znovu na grandslamu končí záhy. Jen v Paříži si letos zahrál čtvrtfinále.

"Vzal jsem si ho (Lendla), aby mi pomohl se zlepšit na grandslamech, ale je to proces. Říkal mi, že snad už zahraju dobře na US Open, ale hledíme hlavně dopředu. Výsledky nepřijdou hned, ale věřím, že příští rok," řekl Zverev.

Dvojnásobný vítěz US Open Novak Srb Novak Djokovič dvě předchozí výhry doslova vydřel, ale třetím kolem prolétl nečekaně hladce. Šestý nasazený hráč zdolal Francouze Richarda Gasqueta 6:2, 6:3, 6:3. Ani jednou neztratil své podání a za dvě hodiny a 11 minut vítězně opouštěl centrální kurt. Francouze porazil po třinácté ze čtrnácti zápasů. Soupeř mu úkol hodně usnadnil 47 nevynucenými chybami.

Djokovič tak udělal další krok ke "čtvrtfinále snů", v němž může narazit na Federera. V cestě k němu mu stačí už jen zdolat nenasazeného Portugalce Joaa Sousu, ale říká, že to nebude tak snadné. "Je to bojovník a dříč. Vítězství nikomu nedaruje. I proto jsem rád, že jsme dnes na kurtu nestrávil moc času," řekl Djokovič.

Ruska Maria Šarapovová potvrdila, jak má ráda večerní zápasy na US Open. V New Yorku vyhrála i třiadvacátý z nich. Tentokrát si poradila s desátou nasazenou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska 6:3, 6:2. "Je to o energii, kterou ve večerních zápasech čerpám z hlediště," prozradila Šarapovová, vítězka turnaje z roku 2006.

Sobotní výsledky na US Open:

Muži:

Dvouhra - 3. kolo

Millman (Austr.) - Kukuškin (Kaz.) 6:4, 4:6, 6:1, 6:3,

Federer (2-Švýc.) - Kyrgios (30-Austr.) 6:4, 6:1, 7:5

Kohlschreiber (Něm.) - A. Zverev (4-Něm.) 6:7 (1:7), 6:4, 6:1, 6:3

Djokovič (6-Srb.) - Gasquet (26-Fr.) 6:2, 6:3, 6:3

Goffin (10-Bel.) - Struff (Něm.) 6:4, 6:1, 7:6 (7:4)

Sousa (Port.) - Pouille (17-Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Nišikori (21-Jap.) - Schwartzman (13-Arg.) 6:4, 6:4, 5:7, 6:1

Čilič (7-Chorv.) - De Minaur (Austr.) 4:6, 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (ČR) - Bertensová (13-Niz.) 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:1),

Curenková (Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:0,

Suárezová (30-Šp.) - Garciaová (6-Fr.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:4),

Keysová (14-USA) - Kruničová (Srb.) 4:6, 6:1, 6:2,

Cibulková (29-SR) - Kerberová (4-Něm.) 3:6, 6:3, 6:3,

Ósakaová (20-Jap.) - Sasnovičová (Běl.) 6:0, 6:0

Šarapovová (22-Rus.) - Ostapenková (10-Lot.), 6:3, 6:2

Sabalenková (Blr.) - Kvitová (ČR) 7:5, 6:1

Čtyřhra - 2. kolo:

Strýcová, Sestini Hlaváčková (3-ČR) - Olaruová, Chan Sin-jün (Čína) 6:1, 7:6 (7:5),

Hradecká, Makarovová (6-ČR/Rus.) - Aojamaová, Tuan Jing-jing (Jap./Čína) 3:7, 6:4, 7:5.