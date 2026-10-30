ONLINE: Česko - Španělsko. Mladíci hrají finále MS, v cestě za triumfem jim stojí velmoc
Spanilá jízda českých mladíků na mistrovství světa do 15 let v Baku vrcholí finálem! Čeští fotbalisté včera ve čtvrtfinále vyřadili po penaltách Brazílii a následně porazili v semifinále Paraguay 2:0. V cestě za největším úspěchem krátkých kariér háčů ročníků 2011 a 2012 stojí Španělsko. Fotbalová velmoc si v semifinále poradila s Řeckem 6:2. Dosáhnou junioři na zlato? ONLINE přenos sledujte od 15 hodin na iSportu.
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České výsledky na turnaji
Základní skupina
- Česko – Srí Lanka 5:0 (Schwab 2, Židlík, Petrovič, Žižka)
- Česko – Togo 5:0 (Kyklhorn, Stejskal, Petrovič, Kučera, Židlík)
- Česko – Kuba 9:1 (Kyklhorn 3, Stejskal 2, Schwab 2, Petrovič, Třetina)
- Česko – Americké Panenské ostrovy 14:1 (Schwab 4, Kyklhorn 3, Třetina 2, Cupák 2, Žižka, Stejskal, Židlík)
- Česko – Jamajka 5:1 (Schwab 2, Stejskal, Třetina, Židlík)
Play off
- 1. kolo: Česko – Angola 5:1 (Schwab, Češka, Cupák, Stejskal, Židlík)
- Osmifinále: Česko – Itálie 5:3 (Třetina 2, Stejskal, Cupák, Schwab)
- Čtvrtfinále: Česko – Brazílie 3:2 na penalty (Třetina, Stejskal, Schwab)
- Semifinále: Česko – Paraguay 2:0 (Schwab, Kyklhorn)
- Finále: Česko – Španělsko (pátek 30. října v 15.00 SEČ)