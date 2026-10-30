Předplatné

ONLINE: Česko - Španělsko. Mladíci hrají finále MS, v cestě za triumfem jim stojí velmoc

Čeští mladíci před semifiinále s Paraguaí
Čeští mladíci před semifiinále s ParaguaíZdroj: fotbal.cz
Radost českých fotbalistů na MS do 15 let
Čeští mladíci slaví gól proti Brazílii
Čeští mladíci vyřadili Brazílii a jsou v semifinále mistrovství světa do 15 let
Čeští mladíci vyřadili Brazílii a jsou v semifinále mistrovství světa do 15 let
Brankář Dominik Jeřábek byl klíčovou postavou českého postupu přes Brazílii
Brankář Dominik Jeřábek chytá penaltu
Brankář Dominik Jeřábek v obětí spoluhráčů
8
Fotogalerie
iSport.cz
iSport.cz
Mládežnické výběry
Začít diskusi (0)

Spanilá jízda českých mladíků na mistrovství světa do 15 let v Baku vrcholí finálem! Čeští fotbalisté včera ve čtvrtfinále vyřadili po penaltách Brazílii a následně porazili v semifinále Paraguay 2:0. V cestě za největším úspěchem krátkých kariér háčů ročníků 2011 a 2012 stojí Španělsko. Fotbalová velmoc si v semifinále poradila s Řeckem 6:2. Dosáhnou junioři na zlato? ONLINE přenos sledujte od 15 hodin na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Sledujte on-lineLIVE
--

České výsledky na turnaji

Základní skupina

  • Česko – Srí Lanka 5:0 (Schwab 2, Židlík, Petrovič, Žižka)
  • Česko – Togo 5:0 (Kyklhorn, Stejskal, Petrovič, Kučera, Židlík)
  • Česko – Kuba 9:1 (Kyklhorn 3, Stejskal 2, Schwab 2, Petrovič, Třetina)
  • Česko – Americké Panenské ostrovy 14:1 (Schwab 4, Kyklhorn 3, Třetina 2, Cupák 2, Žižka, Stejskal, Židlík)
  • Česko – Jamajka 5:1 (Schwab 2, Stejskal, Třetina, Židlík)

Play off

  • 1. kolo:  Česko – Angola 5:1 (Schwab, Češka, Cupák, Stejskal, Židlík)
  • Osmifinále: Česko – Itálie 5:3 (Třetina 2, Stejskal, Cupák, Schwab)
  • Čtvrtfinále: Česko – Brazílie 3:2 na penalty (Třetina, Stejskal, Schwab)
  • Semifinále:  Česko – Paraguay 2:0 (Schwab, Kyklhorn)
  • Finále:  Česko – Španělsko (pátek 30. října v 15.00 SEČ)

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů