Výsměšný tanec, prostředníček na diváky. Famózní Rus dráždí US Open | iSport.cz

Pravé rameno má zatejpované, přitahovač levého stehna také. Ač je newyorský grandslam sotva za polovinou, Daniil Medveděv občas působí, že je u konce se silami. Pochopitelně, vždyť za poslední týdny nehrál nikdo víc a lépe než on. Jeho příprava na US Open byla ohromující i brutální zároveň. Finále ve Washingtonu i Montrealu, titul ze Cincinnati. 18 zápasů za 20 dnů. Taková dávka odrovná tělo, byť pouze třiadvacetileté, na dlouhý čas. On se však i v New Yorku šroubuje k dalším triumfům. Tak, jak se na světového hráče číslo 5 sluší.

Tenhle ruský svéráz pronikl poprvé mezi nejlepší osmičku grandslamového turnaje a osmifinálovou výhru nad německým kvalifikantem Dominikem Köpferem slavil tancem. Za nesouhlasného bučení tribun vlnil pažemi, jakoby se koupal v nepřízni fanoušků a trolil je.

Dancing his way into the final eight! 🕺



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Jeho příběh je jedním z nejzábavnějších na letošním turnaji. Začal o kolo dřív při řeži se španělským veteránem Felicianem Lópezem. Hodil raketu směrem k hlavnímu sudímu a začal diskutovat. V žáru bitvy pochodovaly Medveděvovi nervy, vztekle vytrhl sběrači ručník a obořil se na něj. Aby ukázal, co si myslí o nesouhlasné reakci publika, sedíc na židli vztyčil prostředníček. Ruku měl ukrytou za hlavou, sudí nic neviděl, záběr se však dostal na světelnou tabuli a ještě víc pobouřil lidi.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

Z neutrálního publika na Arsmtrongově stadionu se rázem stal tým López. Poražený tým. Medveděv nakonec triumfoval ve čtyřech těsných setech a po nich dal bez ostychu lidem vědět, jak mu pomohli. V pozápasovém interview, které se obyčejně omezuje na fráze a děkovačky, se položil do svého projevu naplno.

„Hlavně bych vám chtěl, lidi, všem poděkovat, protože jste mi dali energii k vítězství. Bez vás bych ten zápas asi prohrál, jak jsem byl unavený. Až budete usínat, chci, abyste si pamatovali, jak jste mi pomohli,“ dráždil tribuny při hereckém výkonu hodném Oscara a nemínil končit. „Dáváte mi tolik energie, že mi bude stačit na dalších pět zápasů. Čím víc budete bučet, tím víc budu vítězit. Pro vás!“

Medveděv, který žije ve Francii, je horká hlava. Ve Wimbledonu dostal vysokou pokutu za to, že házel mince po rozhodčím, z challengeru v USA byl jednou vyloučený kvůli rasistickým poznámkám na sudího. Při letošním US Open už sbírka jeho pokut vyšplhala na 19 000 dolarů. Za vztyčený prostředníček se dva dny poté omluvil. „Choval jsem se jako blbec, nejsem na sebe pyšný. Snažím se zlepšit chování, protože mimo kurt jsem vážně hodný kluk,“ líčil.

O newyorském publiku mluví jako o nejvíc elektrizujícím na světě, že stále setrvává v roli zloducha a dráždí ho, už bere spíš jako hru. „Já jsem si to užil a doufám, že lidi také. Není to nic proti nim,“ žádal porozumění vytáhlý Medveděv, chlap co narostl do výšky 198 centimetrů a hraje neortodoxní vyťukávací tenis. S ním už letos dvakrát porazil Novaka Djokoviče, z průměru vystřelil až mezi absolutní elitu. Letos už vyhrál 48 zápasů, nejvíc ze všech.

V New Yorku svůj status potvrzuje, o semifinále se střetne se Stanem Wawrinkou. A když se dnes stadionem opět rozlehne bučení, nebude se zlobit.