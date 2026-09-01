US Open ONLINE: Dvě Češky v boji o postup. Knutsonová i Havlíčková se s grandslamem loučí
Čtveřice českých tenistek dnes uzavírá program prvního kola US Open. Na newyorském grandslamu absolvují premiéru v hlavní soutěži Nikola Bartůňková či Darja Viďmanová. Gabriela Knutsonová při své premiéře v hlavní soutěži grandslamu nepostoupila, s Němkou Evou Lysovou prohrála 3:6, 3:6. Vypadla také Lucie Havlíčková, která totožným poměrem nestačila na Annu Bondárovou z Maďarska. Podruhé se ve Flushing Meadows měla představit Tereza Valentová, která se ale ještě před zápasem odhlásila. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu, program v New Yorku odstartoval v 17.00.
US Open - Ženy - 2026
Devětadvacetiletá Knutsonová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, doplatila proti Lysové na pět ztracených podání a 31 nevynucených chyb. Využila jen dva z 12 brejkbolů a v obou setech nedotáhla nadějně rozehraný úvod.
Česká tenistka vstoupila do utkání, jehož začátek o téměř čtyři hodiny odložil déšť, brejkem a získala náskok 2:0. O něj ale vzápětí přišla a od stavu 3:3 už uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě vedla Knutsonová dokonce 3:0, ale prohrála následujících šest her a s nimi i celý zápas.
Havlíčková bojovala se 73. tenistkou světa Bondárovou hodinu a 40 minut. Stejně jako Knutsonová uhrála šest gamů, vedle 27 vítězných míčů zaznamenala 39 nevynucených chyb.
Vítězka juniorského US Open z roku 2022 ze čtyřhry Havlíčková nevyužila v prvním setu vedení 2:1 s výhodou brejku, následně přišla dvakrát o servis. Ve druhém setu česká hráčka prohrávala už 1:4, a ačkoliv se po dvou vyhraných gamech na soupeřku dotáhla, v osmé hře nevyužila další čtyři brejkboly. Bondárová poté dovedla duel na příjmu čistou hrou k vítězství.