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Rybakinová postoupila do semifinále US Open a bude poprvé světovou jedničkou

Jelena Rybakinová v akci na US Open
Jelena Rybakinová v akci na US OpenZdroj: ČTK / AP / Seth Wenig
Jelena Rybakinová v akci na US Open
Jelena Rybakinová v akci na US Open
Jelena Rybakinová v akci na US Open
Jelena Rybakinová v akci na US Open
Jelena Rybakinová v akci na US Open
Jelena Rybakinová v akci na US Open
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ČTK, iSport.cz
US Open
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Jelena Rybakinová z Kazachstánu porazila ve čtvrtfinále tenisového US Open 3:6, 6:1, 6:4 Číňanku Čeng Čchin-wen a díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře světovou jedničkou. Z prvního místa žebříčku sesadí moskevská rodačka Arynu Sabalenkovou z Běloruska, jež je v čele nepřetržitě 99. týden a celkově na trůnu strávila 107 týdnů.

Sedmadvacetiletá Rybakinová porazila 121. hráčku žebříčku Čeng Čchin-wen za dvě a čtvrt hodiny a ukončila její nečekanou cestu z kvalifikace až do čtvrtfinále. Ve svém prvním newyorském semifinále se dvojnásobná grandslamová šampionka střetne s vítězkou duelu mezi Ruskou Mirrou Andrejevovou a domácí Američankou Cori Gauffovou.

„Teď je to (pozice světové jedničky) jen číslo. Jsem v semifinále a chci turnaj vyhrát,“ řekla v rozhovoru na kurtu tradičně bez větších emocí Rybakinová. Přiznala, že neměla radost z toho, že hrála od 11:30 místního času. „Slunce, stín... Trochu jsem bojovala sama se sebou. Jsem ráda, že jsem zahnala negativní myšlenky,“ uvedla letošní vítězka Australian Open.

Olympijská vítězka z Paříže Čeng Čchin-wen v minulých dvou zápasech zvrátila set ze stavu 0:5, dnes už ale její vítězná šňůra po sedmi duelech skončila. Rozhodující brejk na 4:5 ve třetí sadě darovala Číňanka soupeřce dvojchybou.

Sabalenkové nepomohla k udržení pozice světové jedničky ani čtvrtfinálová výhra nad Lindou Noskovou. Stále však může vyhrát poslední grandslam sezony potřetí za sebou, její semifinálovou soupeřkou bude Američanka Jessica Pegulaová.

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