Wimbledon 2019: Strýcová a Siniaková ONLINE, chystá se Kvitová i Berdych | iSport.cz

Šestá nasazená Kvitová léčila nezvykle natržený sval v předloktí levé ruky a minulý týden navíc proležela dva dny v posteli s nachlazením. "Moje očekávání nejsou vysoká. Ale možná mi to pomůže a na kurtu budu uvolněnější," řekla Kvitová, která je v případě, že ji ruka výrazně zabolí, připravena ze hry okamžitě odstoupit.

Soupeřkou vítězky turnaje z let 2011 a 2014 bude v 1. kole Ons Džabúrová z Tunisu, které sice prošla před Wimbledonem v Eastbourne do semifinále, ale do toho kvůli zranění kotníku nenastoupila. "Vím, že skrečovala. A dál už nic. Ale ona určitě ví zase o mně, takže to bude zajímavý první kolo," řekla Kvitová.

Finalista Wimbledonu z před devíti let Berdych se vrací do hry poprvé od března. Po problémech se zády ho při hře limitují bolesti levé kyčle a neví, kdy se ozvou. Jeho soupeřem bude Američan Taylor Fritz, který v sobotu vyhrál v Eastbourne a slavil první titul na ATP Tour. "Určitě to není jednoduchý zápas, ale když nejsem nasazený, mohlo to být ještě daleko horší," konstatoval třiatřicetiletý Berdych.

S o dvanáct let mladším sokem, aktuálně 31. hráčem světa, se ještě neutkal. "Dere se nahoru. Je to klasický Američan, který se snaží hrát na první velký úder. Výborně servíruje a má velkou ránu. Snaží se hrát agresivně první balón. Já mám zase zkušenosti, a pokud budu schopen je využít, může to být dobrý zápas," věřil Berdych.

V prvním kole se z českých zástupců představí také Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová, Tereza Martincová a Kristýna Plíšková.

Úterní program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:00 SELČ): Kerberová (5-Něm.) - Mariaová (Něm.), Federer (2-Švýc.) - Harris (JAR), S. Williamsová (11-USA) - Gattová-Monticoneová (It.),

Kurt č. 1 (14:00): Bartyová (1-Austr.) - Čeng Saj-saj (Čína), Bogdanová (Rum.) - Kontaová (19-Brit.), Nadal (3-Šp.) - Sugita (Jap.).

Kurt č. 3 (12:00): 3. zápas Kvitová (6-ČR) - Džabúrová (Tun.)

Kurt č. 4 (12:00): 1. zápas Siniaková (ČR) - Alexandrovová (Rus.)

Kurt č. 5 (12:00): 1. zápas Strýcová (ČR) - Curenková (32-Ukr.)

Kurt č. 7 (12:00): 2. zápas Martincová (ČR) - Wang Ja-fan (Čína)

Kurt č. 9 (12:00): 3. zápas Kristýna Plíšková (ČR) - Juvanová (Slovin.)

Kurt č. 16 (12:00): 3. zápas Berdych (ČR) - Fritz (USA).