KOMENTÁŘ JANA JAROCHA PŘÍMO Z LONDÝNA | Až o dvacet let zpátky do sezony 2005 byste museli nalistovat, abyste objevili tak slabý Wimbledon v podání českých hráčů a hráček jako letos. Tehdy se do 4. kola prodrala osamocená Květa Peschkeová, nyní alespoň částečně zachraňovala pověst tenisové velmoci Linda Nosková. Po dvou dámských titulech v řadě musíme na londýnské adrese SW19 vstřebat ročník k zapomnění.